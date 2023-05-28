Sinan Oğan'dan seçim sonrası ilk açıklama: Kazanan Türk milliyetçileri, kaybeden terör iltisaklı partiler

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İşte Sinan Oğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır.

"SEÇMENİMİZ BİZE GÜVENMİŞ VE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİZİM OLDUĞUMUZ YERİ SEÇMİŞTİR"

Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.