Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımızdır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan saat 20.15 sıralarında çıktı. Erdoğan, konut önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan, vatandaşla birlikte Duyanlara Duymayanlara şarkısını söyledi.

Eşi Emine Erdoğan'la otobüste vatandaşı selamlayan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, balkon konuşmasını Külliye'den yapacağını vurguladı.

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

"AK PARTİ DAVASINA GÖNÜL VEREN TÜM KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İstanbulu çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız. İstanbulla yola çıktık İstanbulla yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. 2 bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

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Gözden Kaçmasın Dünya dakika dakika takip ediyor... Türkiye seçimleri birinci manşet Haberi Görüntüle

"SİZLERİN GÜVENİNE LAYIK OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinde yurt dışında 2. Tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihi önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim, pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik, öyle mi? Şimdi bak Bay Bay Kemal diyorlar. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik" diye konuştu.

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"SİZLERİN İRADESİ SANDIKTA TÜRKİYE'NİN PASLANMAZ GÜCÜ HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep Türkiyemize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik. İsterseniz buna bir çünkü Bay Bay daha ilave edebiliriz. Bay, Bay Kemal. Hamd olsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz. Bugünkü seçim aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse, sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi. Şimdi, bakın buradan kardeşlerim. Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya… 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı, yani bu seçimde 169 çıkardı. Fakat, malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane" dedi.

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"28 MAYIS SEÇİMİNİN DE GALİBİ 85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir ve böylece, kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracak. Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim, hatırlayın. Biz, öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse, bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. İnşallah bundan sonra da her mücadelemizi yine şu gördüğünüz alana bak, muhteşem. Şimdi, Kısıklı Meydanı tarih yazdı, tarih" diye konuştu.

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"2024'TE İSTANBUL'U DA YEREL SEÇİMLERDE KAZANMAYA HAZIR MIYIZ?"

Erdoğan, "Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamd ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi, önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse, durmak yok. Çok çalışacağız. Şu anda emniyetten dedim ki, Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var, rakam ne biliyor musunuz? 55 bin. 55 bin ve seçimler gelir geçer. Sel gider, kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçları bir kez daha gösterdi ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez" dedi.

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"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi dünya ülkeleri arıyor, az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Diyorlar ki, gerekirse ilan edin, davet edin hemen şimdi de geliriz. Çünkü bu zaferi bizimle gerek batıda, gerek körfezde… Katar arıyor, aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor. Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz. İnsanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere, herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz" diye konuştu.

"HER SEÇİM BİZİM İÇİN BİR YENİDEN DOĞUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim, bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP LGBT'ci midir? Bu İyi Parti LGBT'ci midir? O yanındaki bazı ufaklıklar var onlar da LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Unutmayın, Yunus'un her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası dediği gibi her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Biz de aile kutsaldır, aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bize yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde, milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de sadık kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyoruz. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz. Bize müsaade ediyor musunuz? Haykıralım, tüm Türkiye duysun. İktidar bunu yapar. Depremzede kardeşlerime, 11 vilayet, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar konteynerlerde, çadır kentlerde oylarını gittiler, büyük bir vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun, Rabbim beterinden korusun. İnşallah 1 yıl içinde kalıcı konutları hallediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN "BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" dedi.