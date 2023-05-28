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Son dakika: Deprem bölgesinde oylar sayılmaya başladı! İşte son durum

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#Seçim Sonuçları#Deprem Bölgesi
Son dakika: Deprem bölgesinde oylar sayılmaya başladı İşte son durum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 18:14

Son dakika... 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçiminde sonuçlar gelmeye başladı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki 11 ilde seçim sonuçları da herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da seçim sonuçları...

Haberin Devamı

2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylama sonuçları hurriyet.com.tr'den canlı yayınlanıyor. Asrın felaketinin yaşandığı; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ’daki seçim verilerine göre son durum...

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