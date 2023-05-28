Son dakika: Deprem bölgesinde oylar sayılmaya başladı! İşte son durum

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2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylama sonuçları hurriyet.com.tr'den canlı yayınlanıyor. Asrın felaketinin yaşandığı; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ’daki seçim verilerine göre son durum...
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