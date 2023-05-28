Seçim Sonuçları (28 Mayıs): 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı... İşte oy oranları ve illerden gelen son durum

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.14 ile cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.86 aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" dedi.

İşte cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili dakika dakika tüm gelişmeler:

23.23 ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" ifadelerini kullandı.

21:15 SANDIKLARIN YÜZDE 99,2'Sİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,08

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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,92

20:35 SANDIKLARIN YÜZDE 98,7'Sİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,09

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,91

20:00 YSK BAŞKANI YENER'DEN YENİ AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "An itibarıyla yurt içi sandık oranı %76.41. Yurt dışında ise %42.01. Yurt içi ve yurt dışı toplam %75.42'dir. Bu oranlar anbean siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. An itibarıyla yurt içinde Erdoğan'ın oy oranı %53.35, Kılıçdaroğlu'nun %46.65. Yurt dışında ise Erdoğan'ın oy oranı %60.75. Kılıçdaroğlu ise %39.25'tir. Genel oyların toplamında ise Erdoğan %53.41, Kılıçdaroğlu 46.59 oy oranına sahiptir." dedi.

19:45 SANDIKLARIN YÜZDE 97'Sİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,19

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,81

19:20 SANDIKLARIN YÜZDE 93'Ü AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,50

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,50

19:15 SANDIKLARIN YÜZDE 91,6'SI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,61

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,39

19:05 SANDIKLARIN YÜZDE 87,5'İ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,93

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,07

18:55 SANDIKLARIN YÜZDE 82,6'SI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 53,41

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,59

18:37 SANDIKLARIN YÜZDE 66,7'Sİ AÇILDI: İŞTE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 54,78

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,22

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18:30 SANDIKLARIN YÜZDE 61'İ AÇILDI

Saat 18:30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 55,26 ile önde, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,74 oy oranında...

18:15 YAYIN YASAĞI KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna yönelik yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.

18:12 YSK BAŞKANI AÇIKLADI: SONUÇLAR 18:15'TE

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Öncelikle YSK'nın koymuş olduğu kurallara siz değerli basın mensuplarının uymasını özellikle rica ediyoruz. YSK açıklamadan veri paylaşılmasının hoş değil. Yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanıldı. 18:15'te yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Anlık olarak 14 Mayıs'a katılan 24 siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarıyla veriler anlık olarak paylaşılmaktadır" dedi.

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17:15 YSK BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin bitmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "İkinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili seçim kurullarına gönderilmiştir" dedi.

17:01 ERDOĞAN'DAN MESAJ: ŞİMDİ MİLLETİMİZİN İRADESİNİ KORUMA VAKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" mesajını paylaştı.

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17:00 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sabah 8'de açılan sandıkların akşam 17.00'de kapanmasıyla oy verme işlemi sona erdi.

14:10 AK PARTİLİ ÇELİK: BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI OY VERMEYE DAVET EDİYORUZ

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor. Tabii ikinci tur seçimler Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmaması yönünde hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve demokrasimize güç vermeye davet ediyoruz" dedi.

12:55 SEÇİME İLİŞKİN PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

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Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

12:10 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÜNYA TARİHİNDE YÜZDE 90'A VARAN KATILIM YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir" dedi.

Erdoğan, "Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

12:09 KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN VATANDAŞLARIMI SANDIĞA DAVET EDİYORUM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu, "Baskıdan, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi ve özgürlüğün gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum" dedi.

Fotoğraf: Uğur Yıldırım...

Kılıçdaroğlu, "Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.

11:57 BAHÇELİ OYUNU KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

11:43

Sinan Oğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçim, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını, bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçlar doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir kez daha burada Sayın Meral Akşener'e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan ve Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, 'farklı tercihte bulundu' diye depremzedeleri dahil linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize dönük, aileme dönük yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır" dedi.

10:35 YSK BAŞKANI YENER: SEÇİMLER ERKEN SONUÇLANABİLİR

YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullandığı okulda açıklama yaptı. Yener, "14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

10:30 AKŞENER: İNŞALLAH ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLUR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu İstanbul'da kullandı. Akşener, “Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara’da takip edeceğini söyledi.

Fotoğraf: İhsan Sercan Özkurnazlı...

10:23 BAKAN KURUM: BAYRAM HAVASINDA OYUMUZU KULLANACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu Ataşehir'de kullandı. Kurum burada yaptığı açıklamada, "85 milyon vatandaşımızla bir kez daha sandık başına gidiyoruz. 14 Mayıs’ta olduğu gibi tüm vatandaşlarımızın demokratik bir olgunlukla katılım sağlayacağı bir seçimi yaşama arzusuyla oyumu kullandık. Seçimimiz ülkemize, milletimize 780 bin kilometre kare vatan toprağımıza tüm dünyaya hayırlı olsun diyorum. Bayram havasında oyumuzu kullanacağız. Akşam da inşallah Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız" ifadelerini kullandı.

09.03 BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR GÜVENLİK PROBLEMİ OLMAMIŞTIR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı seçimi 2’nci turu için oyunu kullandı. Bakan Soylu, "Ülkemiz yaklaşık 60 güne yakın demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte hem milletvekili seçimlerini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de seçimlerin nasıl demokratik bir şenliğe dönüştürülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği ve huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercih, başımızın üzerinedir. Bugün sabah itibariyle tüm Türkiye’de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır" diye konuştu.

Fotoğraf: İhsan Sercan Özkurnazlı...

08.30 BAKAN BOZDAĞ OYUNU KULLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sabah saatlerinde TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı.Bozdağ, "Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir" dedi.

08:00 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Fotoğraf: Çağatay Kenarlı...

07:20 SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

İLK SONUÇLAR HÜRRİYET.COM.TR'DE



Seçim sonucu haritalı seçim özel sayfası için aşağıdaki linke tıklayın...

14 MAYIS Cumhurbaşkanlığı Seçimi SON OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 14 MAYIS OY ORANI:

Türkiye: %49.24 |26086097 Oy

Yurt Dışı: %57.47 |1047740 Oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU 14 MAYIS oy oranı

Türkiye: %45.07 | 23873505 Oy

Yurt Dışı: %39.57 | 721427 Oy