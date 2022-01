Görevimiz sanatçıyı baş tacı etmektir

Haberin Devamı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ‘2. Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. İki kategoride düzenlenen ve sağlık çalışanlarına ithaf edilen yarışmanın ödül törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partililer ve davetliler katıldı. Kılıçdaroğlu, sözlerine Alexandre Dumas’nın ‘Üç Silahşörler’ kitabının ön sözünden alıntı yaparak başladı. Zaman zaman edebiyatçılarla ve felsefecilerle bir araya gelmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Çünkü sanat ve sanatçıyla beraber olmak, yeri geldiğinde ödüllendirmek, yeri geldiğinde onların eleştirilerini dinlemek aslında bizim düşün dünyamızın zenginliğine katkı verir. Biz bunun farkında mıyız? Emin olun çoğumuz farkında değiliz. Ama ne olursa olsun bizi yaşatan, bize umut veren, geleceğimizi çizen, sanat ve sanatçılardır. Onları her zaman baş tacı etmektir, bizim görevimizdir. Dolayısıyla sanatı ve sanatçı ve değer vermeliyiz. Politikacılar genelde değer vermezler ama gelin biz hep beraber onları baş tacı edelim.

Haberin Devamı

GÜÇLÜ BİR ARGÜMANDIR

Sanatla tanışan, sanatla yoğrulan bir ulusun geleceği mutlaka parlaktır. Çünkü sanat bazen düşüncede yoğunluktur. Sevgi de yoğunluktur. Liyakat da yoğunluktur. Anlayış da yoğunluktur. Sanatın özü budur, zaten sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır. Bir sanat eseriyle dünyanın her tarafına kendi adını duyurabilir. Bir fotoğrafıyla, bir romanıyla, bir öyküsüyle, bir sinemasıyla bütün dünyada dikkatleri üzerinize üzerine çekebilir. Eğer bir ülke sanat konusunda güçlü ise dünyanın her sesini duyurabiliyor. Bir yazarımızın Nobel ödülü alması, dünyanın her tarafında duyulabilir. Bir sinemamızın dünyanın bütün sinemalarında gösterilmesi, bir öykümüzün bazen bir fotoğraf karemizin dünyanın her tarafında bütün gazetede yer alması olağanüstü bir başarıdır.”

Haberin Devamı

SAĞLIK çalışanlarına ithafen “Korona Günlerinde Umut” adlı temayla düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren isimler şöyle: Umut: Banu Akeloğlu, İstanbullu Kemal: Enes Ersagun Aslan, Umudun Titrek Işığı: Hüseyin Opruklu, Yanık Kokusu: İbrahim Şaşma, Bir avuç sevgi: Suat Sedefoğlu. Fotoğraf yarışmasında ise dereceye giren isimler şöyle: Beykoz: Fatma Demir, Kız Kulesi: Murat İbranoğlu, İstiklal: Ömer Şahin, Alman Çeşmesi: Sevilay Yurtsever, Pencereden: Şerife Keser, Gece/İstanbul Boğazı: Turan Toplar