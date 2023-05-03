Gençlerin istihdamına büyük destek: 161 fabrikada 55 bin gence iş kapısı açacak

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Gençlerin yaşadıkları illerde istihdama katılmaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol doğrultusunda gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek hedefiyle “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” uygulanmaya başlandı. Program oluşturulurken Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün hazırladığı raporlardan yararlanıldı.
DENEYİMLERİNİ ANLATTILAR
Törende tanıtım filminin gösterilmesinin ardından program ile iş yaşamına başlayan Muşlu tekstil işçileri Ceyhan Yaman ile Yunus Özdemir ile Şanlıurfa Suruçlu ayakkabı fabrikası işçisi Mine Bayram sahneye çıkarak deneyimlerini anlattı.
BABAMIN YÜKÜNÜ ALDIM
Şanlıurfa Suruçlu Mine Bayram da şunları kaydetti: Kendimi işe yaramaz hissediyordum. Valilik vesilesi ile bu programla tanıştım. Şanlıurfa OSB’de ayakkabı firmasında işe başladım. Kendime olan güvenim arttı. Babamın ekonomik yükünü aldım.
MUŞ’A TEKSTİL ATÖLYESİ
Muş’ta Sultan Alparslan Tekstilkent’te bulunan ve 597 kişiye istihdam sağlayan hazır giyim tekstil atölyesinin açılışını, Vali İlker Gündüzöz gerçekleştirdi. Vali Gündüzöz, tekstilkentte 25 ülkeye ihracat yapıldığı söyledi.
SURUÇ’A AYAKKABI YATIRIMI
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da Suruç’ta 140 gence meslek kazandıran ayakkabı atölyesinin kurdelesini kesti. Program kapsamında 17 fabrikanın yapıldığını, bunların 7’sinin üretime geçtiğini ifade eden Vali Ayhan, bu fabrikaların hem tekstilde hem ayakkabı sektöründe cazibe merkezi olacağını bildirdi.
111 PROJE, 161 FABRİKA
Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 111 proje, 1.3 milyar lira ile destekleniyor. Bu desteklerle toplamda 161 fabrika oluşturulması ve bu atölyelerde 55 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Program çerçevesindeki 50 projenin inşaatı tamamlandı. 26 projedeki 46 atölye firmalara tahsis edildi. Tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı, sera ve çağrı merkezi gibi sektörlerde 3 bin 936 gencin istihdama katılması sağlandı. Program dahilindeki üretim tesislerinde sosyal donatılar da ihmal edilmedi. Kreş, spor tesisi ve eğitim alanları da fabrikalarla bütünlük olacak şekilde tasarlandı.
33 İL KAPSAMDA
Program kapsamında bulunan 33 il şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van.