Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gabar' mesajı: Yaptığımız hamlelerle bu kirli tezgâhı bozuyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gabar#Petrol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gabar mesajı: Yaptığımız hamlelerle bu kirli tezgâhı bozuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 09:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere seslenerek "Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA’ları, SİHA’ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz. Bunların hepsi Türkiye’yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Gençler,

Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor.

Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım. Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.

Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ’ın “Petrol Fırtınası” adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.

İlgili HaberErdoğan duyurdu: Gabarda yeni petrol keşfettikErdoğan duyurdu: Gabar'da yeni petrol keşfettikHaberi görüntüle

Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye’ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz.

Haberin Devamı

Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış…

"BU KİRLİ TEZGÂHI BOZUYORUZ"

Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye’deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA’ları, SİHA’ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.

Bunların hepsi Türkiye’yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir.

Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz.

Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız."

İlgili HaberGabar petrolü Yunanistanda birinci manşetGabar petrolü Yunanistan'da birinci manşetHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gabar#Petrol

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık