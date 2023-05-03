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4 aylık memur ve emekli enflasyon farkı kaç oldu? İşte en son oranlar...

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#Emekli#Memur#Enflasyon
4 aylık memur ve emekli enflasyon farkı kaç oldu İşte en son oranlar...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık zam oranı kesinleşti. İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

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EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Buna göre:

* 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22
* 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
* 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08
* 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

 

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#Emekli#Memur#Enflasyon

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