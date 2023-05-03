Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar'dan CNN TÜRK'TE önemli açıklamalar... HDP'nin KAAN çıkışına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#CNN TÜRK#Secim2023
Bakan Akardan CNN TÜRKTE önemli açıklamalar... HDPnin KAAN çıkışına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 09:28

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKAR, HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik tavrına tepki göstererek "Bu sözün hiçbir gerçeği yansıtmadığını, anlamsız olduğunu belirtelim. Uluslararası hukuk çerçevesinde hudutlarımızın güvenliği için terörle mücadele ediyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

PERVİN BULDAN'IN AÇIKLAMALARI

Bu sözün hiçbir gerçeği yansıtmadığını, anlamsız olduğunu belirtelim. Uluslararası hukuk çerçevesinde hudutlarımızın güvenliği için terörle mücadele ediyoruz. Teröristlerin vatandaşımıza etki etmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizi korumakla sorumluyuz. Ülkemizin savunması için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Ona da o şekilde bakmaları lazım.

HDP'DEN 'KAAN' ÇIKIŞI

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın tanıtımının ardından HDP kanadından tepki geldi. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, "Aldıkları uçakların, savaş uçaklarının reklamını yaptı. O savaş uçaklarından "bombalar yağacak" diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye halkının bombaya ihtiyacı yok, savaşa ihtiyacı yok." dedi.

KAAN ismini Devlet Bahçeli teklif ettiğini söylediler. Uçağa da yakışmış. Çok önemli özellikleri var. Hak ve hukukumuzun korunması için savunma gücümüzün korunması lazım. Büyük bir gururla takip ediyoruz. Mehmetçik son derece bundan memnun.

Bakan Akardan CNN TÜRKTE önemli açıklamalar... HDPnin KAAN çıkışına tepki

Haberin Devamı

SURİYE'NİN DE IRAK'IN DA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ

Terörle mücadele Mehmetçik'in azim ve kararlılığı ile devam ediyor. Kilis'te camilerimiz bombalandı. Bir sürü katliam ile karşılaştık. Kimseye karşı, masum insanlara karşı bu silahları kullanmadık, kullanmayız. Afrin olduğu yerde duruyor. Son derece seçici davranıyoruz. Şu anda biz terörle mücadelemizi artan bir şekilde götürüyoruz. Hiçbir şekilde taviz vermeden bitireceğiz. Kampları başına yıkıldı, en son terörist yok olana kadar devam edeceğiz. Elebaşlarının çığlık çığlığa efendilerinden yardım istediklerini takip ediyoruz. Irak'ın Kuzeyinde yöneticileri teslim oldu. Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılıyız. Tek hedefimiz teröristler. 40 yıllık bela bitecek. 

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Gabar mesajı: Yaptığımız hamlelerle bu kirli tezgâhı bozuyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gabar' mesajı: Yaptığımız hamlelerle bu kirli tezgâhı bozuyoruzHaberi görüntüle

Olayları karmaşık hale getirip dezenformasyon yapıyor, Kürt kardeşlerimize yapılıyor gibi algı yapıyorlar. Kürtler ile Türkler kardeştir. Kız aldık kız verdik, ekmeğimizi paylaştık. Şehitliklerde beraber yatıyoruz. Kimsenin etnik mezhepsel kimliği ile ilgilenmiyoruz. Bu fitneye karşı vatandaşımızın bilinci de bilgisi de var. Vatandaşımızın teröristlerle arasına mesafe koymayanlara karşı mesafeli olması lazım.

5 MAYIS'TA BAKAN YARDIMCILARI GÖRÜŞECEK

Haberin Devamı

Tahıl koridorunda savunma bakanı olarak çalıştık. 19 Mart'ta uzar mı meselesi vardı, uzadı. Moskova'ya gittiğimizde de görüştük. Karşılıklı görüş alışverişi yaparak 5 Mayıs'ta bakan yardımcılarının buluşması konusunda mutabık kaldık. 5 Mayıs'ta bakan yardımcıları buluşacak. Tahıl koridorunu uzaması konusunda görüşmek için bir araya geleceğiz. Akabinde gerekirse savunma bakanları bir araya gelecek. 2 ay uzatıldı, 4 ay olabilir, 6 ay olabilir uzatma. Bu tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefimiz. Sayın cumhurbaşkanımız da muhatapları ile gerekli liderliği yapıyor. 

Hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimiz devam ediyor. cumhurbaşkanımızı güvenilir bir lider olarak görüyorlar. Kırım'ı işgalinde bunu tanımadığımızı açıkça söylüyor. En erken zamanda kan kanın durması isteğimiz. Son derece insani çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tahıl koridoru da bir model. Bununla beraber başka bir kanalda da esir değişimi görüşmeleri yapıldı. Hem Rusya hem Ukrayna ile görüşebilen tek ülkeyiz. Karşılıklı görüşleri taşıyoruz. Son derece samimi son derece dikkatli ilişkilerimizi sürdürüyoruz. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGabar petrolü Yunanistanda birinci manşet: Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardıGabar petrolü Yunanistan'da birinci manşet: Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardıHaberi görüntüle

Halkımızın da koca Yusuf dediği bu uçaklar çok değerli. Bu uçaklar üzerinde en ufak parçasına kadar söküm yaparak bakımlar yapılıyor. İyileştirmeler yapıyoruz. Çok ciddi bir faaliyet buradaki. Mühendislerimizi, işçilerimizi kutluyorum. 6 ay diye planlandı, 4 ayda bitti. Airbus tarafından hayranlıkla izliyorlar. Savaşta, aşılarımızın taşınmasında, depremde bu uçaklar görev yaptı. Son derece başarılı uçaklar. Burada yaptıklarımızla çok ciddi döviz elde edeceğiz. 

SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI

Hedeflediğimiz yere yaklaştık. Ciddi mesafeler kat ettik. Olmazsa olmazımız piyade tüfeği dediğimiz tüfekler. Dışarıdan alıyorduk, şimdi bütün hafif silahlarımızı yapıyoruz. Son derece kaliteli ve başarılı. Bunları ihraç ediyoruz. Cin şişeden çıktı. Herkes el ele verdi ilerliyoruz. Deniz topu gözden kaçıyor. İHA'larımızı, TİHA'larımızı, Kızılelma'mızı yaptık. 

Haberin Devamı

Burada silahlı kuvvetlerin faaliyetleri, silahlar orkestranın faaliyeti gibi. Bir bütün halinde komple ilerleme var. 

RUSYA, SURİYE, İRAN İLE YAPILAN TOPLANTI - ESAD İLE GÖRÜŞME

Bu bir süreç, bunun bir başlangıcı var. 28 Aralık'ta birinci görüşmeyi yaptık. Beklentilerimizi masaya koyduk. Biz hiçbir şekilde işgalci değiliz. Suriye'nin sınırlarına saygılıyız. Orada teröristler var. Ne derlerse desinler onlar terörist. Camilerimizi bombaladılar, onların varlığına müsaade edemeyiz. Teröristler Suriye halkının malına el koymuş. Alıp satıyor. Çalıyorlar aslında. Diğer taraftan da misafir ettiğimiz Suriyelilerin yeterli sayıya ulaştığını, güvenli saygın bir şekilde ülkelerine dönebilsinler dedik. 

Haberin Devamı

NÖBETTE UYURKEN YAKALANAN ASKER FOTOĞRAFI

Bu fotoğraf tugay komutanlığımız sırasında bir operasyon öncesinde. Bir yere kadar ilerliyoruz, arazide tertipleniyoruz. Bir süre arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Artık araziye çıkacağız. İhtiyaçlarını gideriyorlar. Son olarak orada dolaştık. Bunlar da işlerini bitirmiş istirahat ediyorlar. Bunlar da istirahat ediyorlardı orada.

Bakan Akardan CNN TÜRKTE önemli açıklamalar... HDPnin KAAN çıkışına tepki

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#CNN TÜRK#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık