Gabar’da  petrol bulundu

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1.3 MİLYON KONUTU BİZ YAPTIK

- Erdoğan Kılıçdaroğlu’na TOKİ üzerinden yüklenirken şöyle dedi: “Şimdi Bay bay Kemal yeni bir şey daha söylemiş, TOKİ’yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? Benden önce TOKİ çok daha fazla üretmiş. Ben göreve gelmeden önce TOKİ’deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nere, 1 milyon 300 bin nere... Bay bay Kemal, TOKİ’yi sana bu millet yedirtmez. İşte depremde TOKİ’nin neler yaptığını gördük değil mi?

FAHİŞ KİRALARA HUKUKİ ÇÖZÜM

Şehrimizdeki konut sıkıntısının farkındayız bunun için Antalya’ya ‘ilk evimle’ 7 bin 150 konut inşa edecek, ‘ilk arsamla’ 23 bin konutluk alt yapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde 24 bin 258 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Yeni konut projeleriyle hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı da yine biz çözeceğiz.”

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KILIÇDAROĞLU’NA

SANA BU YOLU AÇMAZ BENİM MİLLETİM

Bugün buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime, CHP ile birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bay bay Kemal CHP’yi öyle bir hale getirdi ki, bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyet’e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Marjinal örgütlerin LGBT savunucuların, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkartmaya çalışanların koç başı haline geldi. Ne diyor, ‘100 yılık Cumhuriyet’i değiştireceğiz’ diyor. Kim diyor? HDP’li. Bu masada bu da var. Bay bay Kemal, sana bu yolu açmaz benim milletim. Tam 15 seçimdir biz önce Allah’ımıza sonra milletimize güvenerek girdiğimiz hiçbir mücadeleden boynu bükük ayrılmadık.

ÜLKEMİZE DAYATILAN FİLM

“Kılıçaroğlu üzerinden ülkemize dayatılan bu filmle ilk defa karşılaşmıyoruz. Milletçe bu filmi daha önce defalarca seyrettik. Tek parti döneminde insanlarımızın hak ve özgürlükleri çiğnenirken, sanayi kuruluşlarımızın kapısına kilit vurulurken de seyrettik. Her 10 yılda bir maruz kaldığımız darbe ve muhtıralarla siyasi ve ekonomik bedeller öderken seyrettik. Ömürleri bir yıl bulmayan koalisyon hükümetlerinin yönetiminde güven ve istikrar hükümetini kaybederken seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden ideolojik kavgalarda köken ve mezhep kışkırtmalarında seyrettik. Bizimle aynı şartlarda yola çıkan ülkeler küresel ligin zirvesine tırmanırken, sürekli yerimizde sayarak hatta gerileyerek seyrettik. Velhasıl biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanırız.

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BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE’YLE

Ülkeyi köken ve mezhep ayrıştırmasını derinleştirerek, yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil, Türkiye’yledir, Türk milletiyledir, Türkiye’nin kazanımlarıyladır. Senin arkadaşın Kandil ve onlarla beraber bu yoldasın. Ama bay bay Kemal 14 Mayıs’ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Bize olan husumetlerinin sebebi de ülkemizi 21 yıldır eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, enerjiden tarıma, sanayiden turizme her alanda dünyayı hayran bıraktık ve dünyanın devler ligine ülkemizi taşıdık. Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. Eskiden adeta cennet vaadiyle gelip, size cehennemi yaşatanlar vardı değil mi? Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir.

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ALEVİ-SÜNNİ DİYE AYIRANLAR

Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken, kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık. Bay bay Kemal ‘ben Aleviyim’ diyor. Eyvallah. Biz sana Alevi misin değil misin bunu sormadık ki. Bugüne kadar bunu niye söylemedin de şimdi söylüyorsun. Demek ki oradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun.

ENERJİDE YENİ MÜJDELER

Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak. Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız. Daha önce ‘petrol yok’ diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden petrol üretmeye başladık. Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk.

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RAFİNERİLERE SEVK EDİLİYOR

Gabar’daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdik. Cizre’ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. Yeni sahamız inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. İlk kuyudan aldığımız petrolü işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin 10’da 1’ini tek başına karşılayacak. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar’daki yeni keşfimizin değeri 10 milyarlarca doları buluyor.”

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ŞEHİT ÖĞRETMENİN ADI VERİLDİ

- Gabar’daki petrol kuyusuna adı verilen Aybüke öğretmen, PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti. Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve hastanede şehit olmuştu.

Aybüke Yalçın

1 MİLYAR DOLARLIK GÜNEŞ SANTRALINI AÇTI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Konya’da Karapınar Güneş Santralı, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne de katıldı. “Buraya Antalya’dan geliyorum, orada 100 bini aşkın dostlar vardı. Şimdi Konya’da, aldığım resmi rakamı söylüyorum, 140 bin kişi şu anda meydanda. Bu ne aşk?” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bugün yatırım zincirimize yeni halkalar ekliyoruz. 17 kalem eseri hizmete açıyoruz. 12 tarım ve sulama projesinin resmi açılışını yapıyoruz. Belediyelerimizin kazandırdığı yolları, bahçeleri, parkları bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bunlarla beraber yatırım bedeli toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını yapıyoruz. Asıl büyük yatırımımız Karapınar’da 1 milyar dolar yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir.

KALYON ENERJİ TARAFINDAN KURULDU

Kalyon Enerji tarafından kurulan santral, 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali 2 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Dünyanın sayılı, Avrupa’nın ve ülkemizin en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri ‘güneşten enerji üretilmiyor’ diyerek cehaletini sergiliyor. Tüm yatırımlar hayırlı olsun. Yalan rüzgârlarıyla elektrik üretebileceklerinin sananların yüzleri, Karapınar’a gelip bu tesisi gördüklerinde umarım biraz kızarır.

Elbistan depremi Konyamızda da çok ciddi hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte belediyelerimizi de harekete geçirdik. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin ekiplerini süratle komşu illere sevk ettik.

HATAY’I KONYA’YA ZİMMETLEDİK

Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay’ı, Konya’ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar. Altyapıdan üst yapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar depremzedelerin yanında oldular. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir kefesine koyun, Konyamızın bölgede verdiği hizmetleri de bir kefesine koyun. Hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı özelikle yattı, kalktı orayı takip etti. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Nasıl millete hizmet edilir öğrettiler. Konya, gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye’ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov yerine yara sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da afetzedelerimize şefkatle sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum.”

KARAPINAR GES AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün törenle hizmete açılan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralı (GES) yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak.

- Avrupa’nın en büyük güneş santralı olan Karapınar GES, yaklaşık 20 milyon metrekare araziye kuruldu.

- 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ve toplamda 1 milyar dolarlık yatırıma sahip. Karapınar GES’te kullanılan paneller, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV’de üretildi.

- Toplam 3 milyon 256 bin 38 adet güneş paneline sahip. Yıllık yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor. Bu da yaklaşık Türkiye’de yıllık tüketilen elektriğin yüzde 1’ine denk geliyor. Böylece yıllık 450 milyon dolar döviz ikâmesini karşılıyor.

- Santralla 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunun önüne geçilecek. Kalyon Karapınar GES, Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 oranında artırıyor.

- Finansmanında İngiliz ihracat kredi ajansı UKEF’in de katkıları bulunan Karapınar GES’e İngiltere Hükümeti sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte en yüksek rakamlı finansmanı sağladı.

- Kalyon Enerji, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company iştiraki International Energy Holding ile 490 milyon dolar karşılığında ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmayla gelecek 5 yılda 10 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımları değerlendiriliyor. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu da “Tamamen yerli üretim. 3 milyon ton karbon ayak izinin silinmesine katkı sunduk” dedi.