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'Evden dışarı çıkamıyorum'

#Recep Gezek#Emre Gezek#BANKA
Evden dışarı çıkamıyorum
Musa KESLER

Bankadan 16 milyar TL’yi hesabına geçiren Gezek kardeşlerden Recep, Hürriyet’e konuştu: Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Daha hayatımın başındayım. Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayınlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayınlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım

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Samsun’da yaşayan Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankanın 16 milyar lirasını kendi hesaplarına aktarmıştı. Olaydan dört gün sonra gözaltına alınan iki kardeş “Kimseyi dolandırmadık, suçlu değiliz” diyerek kendilerini savundu. Her hafta karakola imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ise İstanbul’a devredildi.

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İSTANBUL EMNİYETİ DEVREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam ettirdiği soruşturmada devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü girdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dosyayı inceliyor. Recep Gezek ve Emre Gezek’in Samsun’dan İstanbul’a gönderilen telefonları da bu incelemenin kapsamında. Ayrıca BDDK’nın başlattığı soruşturma da devam ediyor.

'EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

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Dün Recep Gezek’e ulaştık. Hakkında çıkan haberlere çok tepkili. Olayın detaylarına dair bir açıklamaya yapmayan Gezek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Herkes beni arıyor. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Olayı soruyor. Telefonlarım susmuyor. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Daha hayatımın başındayım. Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayınlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayınlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım. Avukatlarım yakında harekete geçecek, bütün hukuki haklarımı kullanacağım” dedi.

Gezek, Samsun’da gözaltında oldukları süreçte herhangi bir avukat talebinde de bulunmamış.

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'SUÇ İSE NİYE ENGELLEMEDİLER?'

Recep Gezek, 2 Mart tarihinde Samsun’da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde şunları söylüyor: “Olaylar 26 Şubat günü saat 11.00’de başlayıp Pazar günü 23.30’a kadar devam etti. Bu süre zarfında banka beni arayıp sormadı. Sadece 4-5 kez işlem kısıtı koydu. Ben aradığımda da bu kısıtlamayı kaldırdılar. Bu işlem suç ise banka neden iki gün boyunca hesaba bloke koymadı da çekim işlemlerine onay verdi?”

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#Recep Gezek#Emre Gezek#BANKA

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