16 milyar liralık vurgun nasıl yapıldı? İşte Türkiye'nin konuştuğu Samsunlu Gezek kardeşler...

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Türkiye, Samsun'daki Recep ve Emre Gezek kardeşlerin 16 milyar liralık vurgununu Hürriyet'ten öğrendi. CNN TÜRK canlı yayınına katılan Musa Kesler olayın detaylarını anlattı.

Kesler, "3 tane cep telefonu almışlar, lüks sayılabilecek bir araba için havale yapmışlar. Aile büyüklerine söyleyip, akrabalarına haber verip para dağıtmışlar. 28 Şubat'ta banka arıyor ve 'Hesabınıza yüklü para girişleri var. Bunun kaynağı nedir?' Recep de yatırım hesabından aktardığını söylüyor. Banka görevlisi de 'Yatırım hesabınızda o kadar para var mıydı?' diyor. Recep de kendinden emin 'Vardı ki aktardım kardeşim' diyor. Sonra süreç başka bir aşamaya geçiyor" dedi.

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POLİSE BANKA HESABINI GÖSTERMİŞ

Kesler, Recep ve Emre Gezek kardeşlerin yakalanmasına ilişkin ise "Emre bir yere giderken polis kontrolüne takılıyor. Üzerinde bir silah var Emre'nin... Polis soruyor 'Neden taşıyorsun bu silahı' diye. O da 'Sizin de bu kadar çok paranız olsa siz de silah taşırdınız' diyor ve telefonundan banka hesabını gösteriyor. Tabi şüphe çeken bir durum, savcı gözaltı talimatı veriyor. İfadeleri alınıyor; Recep de işe gitmiş, o da karakola gidiyor" bilgilerini aktardı.

NE KADAR CEZA ALACAKLAR?

Musa Kesler, "Bilişim yoluyla bankadan hırsızlık kapsamında değerlendiriliyor. Üst sınırdan mahkeme ceza tayin etse 10 yıla kadar ceza verilebilir. Diğer ek maddeler dikkate alınırsa 10 yıldan daha fazla ceza alabilirler" ifadelerini aktardı.

EKONOMİST GÜRKAN: BANKACILIK HAYATIMDA BÖYLE BİR TUTARDA İŞLEM GÖRMEDİM

Ekonomist Hasan Gürkan da profesyonel bankacılık hayatında böyle bir tutarda işlem görmediğini belirterek "Bankalarda yeni yazılımlar yaygınlaştırılırken testler yapılıyor. Herhangi bir hata tespit edildiyse sorunlar üretilmeye çalışılıyor. İlginç olan şey şu; iki tane hesabımız var. Bunlardan bir tanesi hisse senedi hesabı, diğeri kendi hesabı. Bu veritabanları arasında iletişim hatası var. İnternetten EFT yapmak istediğinizde veritabanı bakiyeyi sorguluyor ve onaylıyor. Benim anladığım kadarıyla burada veritabanları arasında daha öncesinde anlaşılmamış bir senaryo var" dedi.

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16 MİLYAR LİRALIK VURGUN NASIL YAPILDI?

Gürkan, "Daha öncesinde bankacılık hayatımda şöyle bir olay gözlemlemiştim: Ortak ATM kapsamında başka bir bankadan para çekmek istiyorsunuz. Aslında kendi hesabınızda para olmadığı halde başka bir bankanın ATM'sinden para çekilebildiğini görmüştük. Bu da bir hata. Bu şekilde atlanmış olaylar çıkarsa bu tür olaylara karşılaşıyoruz, yazılım kaynaklı bir hatadır. Sabahtan akşama kadar denesek böyle bir şeye ulaşmak belki milyonda bir ihtimal" ifadelerini kullandı.

"PROFESYONELCE BİR ŞEY YAPILSA SONUÇ FARKLI OLABİLİRDİ"

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Gürkan, "Bu işlemdeki ya da iki veritabanının birbiriyle etkili iletişim kurmaması neticesinde oluşan hatada tutarım 100 TL ile 16 milyar TL olması arasında bir fark yok. Söz konusu olayda hemen düzeltilecektir, farklı senaryolar çalıştırılacaktır. Önemli olan şey 4 gün boyunca bunun fark edilmemesidir. Çünkü tutar çok büyük bir tutar, bir bankanın 1 buçuk yıllık kârından bahsediyoruz. Profesyonelce bir şey yapılsa sonuç farklı olabilirdi. En azından o hata amatörler tarafından yapıldığı için çok büyük zarara uğratılmadan atlatıldı. Mutlaka bundan sonra da yeni vakalar çıkacaktır" dedi.

Gözden Kaçmasın La casa de Samsun! Haberi Görüntüle

Hürriyet yazarı Sefer Levent bugünkü yazısında Samsun'daki banka vurgununu kaleme aldı:

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SOYGUNDA DÜNYA REKORU KIRDILAR

TARİHTEKİ en büyük soygunlara baktım.

* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.

* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.

* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.

* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.

* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.