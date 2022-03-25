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İşte Gezek kardeşlerin gezemediği araba

#Gezek Kardeşler#Araba#Galeri
İşte Gezek kardeşlerin gezemediği araba

Galerici F.A., Gezek kardeşlere bu arabayı sattı. Gezek kardeşlerin hesaplarındaki para, bu araç gibi 53 bin 333 tane daha almaya yetiyordu.

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Samsunlu Emre ve Recep Gezek kardeşlerin, 16 milyarı hesaplarına aktardıktan sonra ilk işleri hayallerindeki arabayı almak oldu. Oturdukları yere yakın bir konumda oto galeri vardı. Sahibiyle temasa geçtiler. Beyaz renkli, dizel, 2010 model ikinci el bir araba beğendiler. Araç 275 bin kilometredeydi.

Galeri 328 bin lira istedi. Sıkı pazarlık ettiler. 300 bin liraya anlaştılar. Parayı galerici F.A.’nın hesabına havale ettiler. Ama bu havalenin bir kısmı Emre’nin hesabından bir kısmı da Recep’in para gönderdiği K.D. adlı bir arkadaşının hesabından yapıldı. Arabayı da pazartesi günü teslim almak üzere anlaştılar.

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Ancak pazartesi günü durumdan şüphelenen banka harekete geçmişti. Bloke süreci başlayınca arabayı teslim alamadılar.

İşte Gezek kardeşlerin gezemediği araba


PARAYI İADE ETTİ

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Bankanın suç duyurusu dilekçesinde süreçle ilgili olarak “Galerici F.A. ile banka yetkilileri arasında yapılan görüşmede suça konu eylemler anlatılmış olup sonrasında F.A. söz konusu 300 bin liranın Emre Gezek’in bankadaki hesabına iade edilmesi için talimat vermiş ve iade işlemi gerçekleşmiştir” ifadeleri yer aldı. Hürriyet’in ulaştığı galericiler bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

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Hürriyet yazarı Sefer Levent çarşamba günkü yazısında Samsun'daki banka vurgununu kaleme aldı:

SOYGUNDA DÜNYA REKORU KIRDILAR

TARİHTEKİ en büyük soygunlara baktım.

* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.

* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.

* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.

* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.

* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.

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