16 milyar TL’nin kapısı mesajla mı açıldı

Hesabınızın bakiyesi bankadaki varlığınızı gösterir.
Samsunlu kardeşler hesabında 16 milyar TL görmüş mü? Görmüş... Banka bunu doğrulamış mı? Doğrulamış, hem de suç duyurusuyla... Daha ne? Yok efendim bu parayı teknik olarak çekmeleri mümkün değilmiş. Aman bu rakam kağıt üstündeymiş. Hürriyet’in yazdığı yanıltıcıymış. Musa Kesler, haberinde Samsunlu Gezek kardeşler bu parayı alıp götürdü demedi ki, “hesaba geçirdiler, hatta bir bölümünü harcadılar” dedi. Gezek kardeşlerin havale, EFT limitleri el verse bu parayı yakalanıncaya kadar ne şekilde nereye aktarabileceklerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hatırlarsanız ben de bu olayın ancak yazılımdan kaynaklanabileceğine dikkat çekmiştim. Eldeki veriler de bunu doğrular nitelikte. Musa, dün Hürriyette yayınlanan devam haberinde Gezek kardeşlerin dışında benzer bir hesaba aktarma olayının da da yaşandığını aktardı. Banka tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, Gezek kardeşlerle aynı yöntemi kullanan Kocaeli İzmit’ten Mustafa Tarakçı da hesabına para geçirmiş.
Gelin şimdi yeni bir sorunun peşine düşelim. Ne oldu gökten vahiy mi indi de bu şahıslar yatırım hesaplarındaki boş bakiyelere rağmen kafalarına göre tutar yazıp para aktarmaya girişti? Acaba bu şahıslara yine bir sistem hatasıyla ‘yatırım hesabınızdan para çekebilirsiniz’ türü bir mesaj mı yollandı? Olay mahkeme sürecinde tüm açıklığı ile ortaya çıkacak. Meraktayım...
1 MİLYAR MI YOKSA 1.1 MİLYAR DOLAR MI?
BANKAYA yakın kaynaklar arayıp 16 milyar TL rakamı çok da doğru değil demişti. Ben de “Milyar değil, milyon TL mi” diye sormuştum. Rakamı bana söylemediler ama suç duyurusuna koymuşlar. Bankanın iddiası 16 milyar TL değil hesaba 14 milyar TL geçtiği yönünde. Dünya rekoru kıran banka soygunu girişimindeki rakam 1 milyar dolar mı, 1.1 milyar dolar mı mahkeme sürecinde netleşecek. Ama şimdiden elimizde iki somut olgu var. Birincisi, iki rakam da korkunç büyüklükte. İkincisi, rekor soygun girişimi haberlerimizle duyuldu. Musa’nın kalemi Hürriyet’in gücü sayesinde...
ŞEKERE DE TAVAN FİYAT GETİRİLİRSE ETKİSİ NE OLUR
AKARYAKIT fiyatlarında formül işliyor. Piyasayı gözleyen, denetleyen ve düzenleyen EPDK, gerektiğinde tavan fiyatı da belirliyor. Yani akaryakıt ürünlerini bu fiyattan daha fazlaya satamazsınız diyor. Aysel Alp’in bugünkü haberinden de okuyacaksınız. Şeker fiyatları 2 haftada yüzde 170 arttı. Elde yeterli şeker bulunmasına rağmen gelecek yılki maliyet artışını bahane eden şirketler, hem zammı yapıştırmış hem de elindekini saklıyor. Hatırlarsanız ayçiçek yağını raftan indirip arka deposunda saklayan marketleri de görmüştük.
Anlaşılan o ki dünyanın çalkantılı hali bahane edilerek daha çok üründe benzer senaryolar devreye sokulacak. Acaba diyorum, piyasalar normalleşene, dünyanın ateşi düşene kadar bazı ürünler için tavan fiyat makenizması devreye sokulabilir mi? Un, yağ, şekeri de ilk sıraya koyarak.
Bu hem manipülatif fiyat oluşumunu engeller hem de stokçuluk-fırsatçılık yapacak olana caydırıcılık olur. Bu önerimi yaparken tavan fiyat uygulamasını adil, sanayiciyi koruyacak bir formülle ve piyasa koşullarına göre güncellenmesi koşuluyla oluşturulması gerektiğinine de dikkat çekmek isterim.
Ve hepsinden önemlisi, yüksek maliyetlerle boğuşan çiftçilerimizin gelirlerinin asla düşürülmeyeceği şartıyla.
Temel gıda ürünlerinde geçici tavan fiyat uygulaması hem çiftçinin emeğini hem de tüketiciyi korumaz mı?
16 milyar TL’nin kapısı mesajla mı açıldı
Hesabınızın bakiyesi bankadaki varlığınızı gösterir.
Samsunlu kardeşler hesabında 16 milyar TL görmüş mü? Görmüş... Banka bunu doğrulamış mı? Doğrulamış, hem de suç duyurusuyla... Daha ne? Yok efendim bu parayı teknik olarak çekmeleri mümkün değilmiş. Aman bu rakam kağıt üstündeymiş. Hürriyet’in yazdığı yanıltıcıymış. Musa Kesler, haberinde Samsunlu Gezek kardeşler bu parayı alıp götürdü demedi ki, “hesaba geçirdiler, hatta bir bölümünü harcadılar” dedi. Gezek kardeşlerin havale, EFT limitleri el verse bu parayı yakalanıncaya kadar ne şekilde nereye aktarabileceklerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hatırlarsanız ben de bu olayın ancak yazılımdan kaynaklanabileceğine dikkat çekmiştim. Eldeki veriler de bunu doğrular nitelikte. Musa, dün Hürriyette yayınlanan devam haberinde Gezek kardeşlerin dışında benzer bir hesaba aktarma olayının da da yaşandığını aktardı. Banka tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, Gezek kardeşlerle aynı yöntemi kullanan Kocaeli İzmit’ten Mustafa Tarakçı da hesabına para geçirmiş.
Gelin şimdi yeni bir sorunun peşine düşelim. Ne oldu gökten vahiy mi indi de bu şahıslar yatırım hesaplarındaki boş bakiyelere rağmen kafalarına göre tutar yazıp para aktarmaya girişti? Acaba bu şahıslara yine bir sistem hatasıyla ‘yatırım hesabınızdan para çekebilirsiniz’ türü bir mesaj mı yollandı? Olay mahkeme sürecinde tüm açıklığı ile ortaya çıkacak. Meraktayım...
1 MİLYAR MI YOKSA 1.1 MİLYAR DOLAR MI?
BANKAYA yakın kaynaklar arayıp 16 milyar TL rakamı çok da doğru değil demişti. Ben de “Milyar değil, milyon TL mi” diye sormuştum. Rakamı bana söylemediler ama suç duyurusuna koymuşlar. Bankanın iddiası 16 milyar TL değil hesaba 14 milyar TL geçtiği yönünde. Dünya rekoru kıran banka soygunu girişimindeki rakam 1 milyar dolar mı, 1.1 milyar dolar mı mahkeme sürecinde netleşecek. Ama şimdiden elimizde iki somut olgu var. Birincisi, iki rakam da korkunç büyüklükte. İkincisi, rekor soygun girişimi haberlerimizle duyuldu. Musa’nın kalemi Hürriyet’in gücü sayesinde...
ŞEKERE DE TAVAN FİYAT GETİRİLİRSE ETKİSİ NE OLUR
AKARYAKIT fiyatlarında formül işliyor. Piyasayı gözleyen, denetleyen ve düzenleyen EPDK, gerektiğinde tavan fiyatı da belirliyor. Yani akaryakıt ürünlerini bu fiyattan daha fazlaya satamazsınız diyor. Aysel Alp’in bugünkü haberinden de okuyacaksınız. Şeker fiyatları 2 haftada yüzde 170 arttı. Elde yeterli şeker bulunmasına rağmen gelecek yılki maliyet artışını bahane eden şirketler, hem zammı yapıştırmış hem de elindekini saklıyor. Hatırlarsanız ayçiçek yağını raftan indirip arka deposunda saklayan marketleri de görmüştük.
Anlaşılan o ki dünyanın çalkantılı hali bahane edilerek daha çok üründe benzer senaryolar devreye sokulacak. Acaba diyorum, piyasalar normalleşene, dünyanın ateşi düşene kadar bazı ürünler için tavan fiyat makenizması devreye sokulabilir mi? Un, yağ, şekeri de ilk sıraya koyarak.
Bu hem manipülatif fiyat oluşumunu engeller hem de stokçuluk-fırsatçılık yapacak olana caydırıcılık olur. Bu önerimi yaparken tavan fiyat uygulamasını adil, sanayiciyi koruyacak bir formülle ve piyasa koşullarına göre güncellenmesi koşuluyla oluşturulması gerektiğinine de dikkat çekmek isterim.
Ve hepsinden önemlisi, yüksek maliyetlerle boğuşan çiftçilerimizin gelirlerinin asla düşürülmeyeceği şartıyla.
Temel gıda ürünlerinde geçici tavan fiyat uygulaması hem çiftçinin emeğini hem de tüketiciyi korumaz mı?