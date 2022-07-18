Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

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Özellikle İstanbul'da son dönemin en büyük sorunu 'kiralık' evler. Her geçen gün anormal yükselen rakamlara yüksek talep de eklenince astronomik kira fiyatları ortaya çıkıyor. Bodrum katları için bile 5 bin lira ve üzerinde rakamların telaffuz edildiği İstanbul'da yavaş yavaş 'ev sahibi mağduriyetleri' de yaşanmaya başladı. Evlerini fahiş rakamdan kiraya veren ev sahipleri ya kiralarını zamanında alamıyor ya da 'sorunlu' kiracılarla uğraşmak zorunda kalıyor.

İşte onlardan sadece birkaçı ve uzmanlardan 'Son pişmanlık fayda etmez' uyarıları...

'AİDATI BİLE ÖDEMEMİŞLER, EVİN İÇİ NASIL DÜŞÜNEMİYORUM'

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Bahçelievler ilçesindeki evini, 2 bin liraya oturan kiracısının çıkmasının ardından emlakçısı aracılığıyla 6 bin 500 liraya kiraya verdiğini anlatan M.Ç. "Aslında 3-4 bin liraya bir aileye verecektim. Ancak emlakçım bana aynı iş yerinde çalışan iki erkek arkadaşın oturacağını söyledi. Rakam yüksek olunca cazip gelmişti. Ben de güvenerek evi verdim. İlk 2 ay kirayı zamanında yatırdılar. Ancak Mart ayından beri kira ödemiyorlar. Sitenin aidat borcunu da hiç ödememişler. Meğer evde 4-5 kişi kalıyorlarmış. Kontratta imzası bulunan arkadaşa ulaşamıyorum. Eve kimin girip çıktığı belli değil. Evin içi nasıl düşünmek bile istemiyorum. Mahkemeye verdim. Tahliye kararını bekliyorum ancak maddi olarak mağdur oldum" dedi.

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Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan. Dairede büyük hasara yol açıp ortadan kaybolan ya da kirasını ödemeden kayıplara karışan kiracılar, ev sahiplerini mağdur etti. Bir kısmı çareyi dava açmakta buluyor. Kiracısı iz bırakmadan kaybolanlar ise zararını sineye çekmek zorunda kalıyor.

KİRACI: KESEME GÖRE EV YOKTU, MECBUREN TUTTUM

Benzer bir durumu da Şubat ayında aylık kira bedeli 3 bin lira bandında olan ev sahibi N.Ş. yaşadı. Bağcılar'daki evini internet ilanı ile 5 bin liraya, "Kurumsal bir şirkette çalıştığını beyan eden" Mehmet K.'ya veren N.Ş., "Bana elektrik ve su aboneliklerinin dilersem üzerimde kalabileceğini" söyledi. Ben de güvenip 'Tamam' dedim. Nisan ayında kirayı geç ödedi. Mayıs ayında ise hiç ödemedi. 3 aydır geriden geliyor. Doğalgaz ve elektriği de sürekli geç ödüyor. Bir taraftan evden çıkarmaya çalışıyorum diğer taraftan elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünüyorum. Mahkemelik olmadan evden çıkmasını istiyorum. 'Neden kirayı yatırmıyorsun' diye sorduğumda bana "Ne yapayım. Keseme göre ev bulamadım. Mecburen sizinkini tuttum. Sonra da işten atıldım. Borcum borç. İş bulursam ödeyeceğim" diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

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2 BİN 500 LİRALIK EVİ 7 BİN LİRAYA VEREN EV SAHİBİ: ELLERİM KIRILSAYDI

Küçükçekmece'de, kira bedeli 2 bin 500 lira olan evini 7 bin liraya geçtiğimiz Mart ayında yeni evli olduklarını beyan eden bir çifte verdiğini anlatan H.K. ise "Meğer evli değillermiş. Aynı iş yerinde çalışan iki arkadaşmış. Eve girip çıkan belli değil. Kirayı sürekli geç ödüyorlar. Paranın da ötesinde sürekli kavga, gürültü. Ben de aynı sitede oturuyorum. Komşuların, site yönetiminin şikayetlerinden bıktım, usandım. 4 ayda en az 10 defa karakolluk olduk. Tahliye davası açtık. Kendi evimi tahliye ettirmek için şimdi imza topluyorum. Rakam yüksek olunca hiç ardını arkasını sorgulamadan evi vermiştim. Keşke ellerim kırılsaydı da onlara vermeseydim. Bir daha ederinden fazla para teklif edene vermeyeceğim. Sütten ağzım yandı" diye anlattı yaşadıklarını.

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EMLAK UZMANI: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ, HER ŞEY PARA DEĞİL

Son dönemde birçok kiracının ev bulamadığı için mecburen yüksek fiyattan ev kiraladığını anlatan Emlak Uzmanı Serkan Yazıcı ev sahiplerini şu sözlerle uyardı:

"Burada hiç kusura bakmasınlar ama bazı ev sahiplerinin aç gözlülüğü bu mağduriyetlere yol açıyor. Her şey para değil. Kirası biraz az olsun ama düzenli ve zamanında ödensin. Ben paradan önce kiracının bu parayı zamanında yatırıp yatırmayacağına bakarım. Birçok defa ev sahiplerini 'Bu para yüksek. Sorunsuz kiracı bu parayı ödeyemez' diye uyardığım da oldu. Ben gerekirse kira bedelini düşürüyorum ancak mümkünse sorunsuz kiracılara evleri veriyorum. Orta ve dar gelirliler için asgari ücretin üzerindeki her kira bedeli fahiştir. Bodrum kattaki evini 7 bin liraya kiraya verip sorunsuz bir kiracı-ev sahibi ilişkisi beklemek abes. O rakamları kabul eden ya çaresizliğinden kabul ediyordur ya da evi misafirhane gibi kullanacaktır. Ev sahiplerinin biraz insaflı ve mantıklı düşünmeleri gerekir. Son pişmanlık fayda etmez."