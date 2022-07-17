Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

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Yağmurlu bir perşembe sabahıydı. Takvimler 1982 yılının Ocak ayını gösteriyordu. ABD'nin California eyaletinin Seaside şehrinde yaşayan 5 yaşındaki Anne Pham, kreşe gitmeye hazırlanıyordu.

Pham ailesinin 10 çocuğunun en küçüklerinden biri olan Anne'i normalde okula annesi ya da ağabeyi götürüyordu. Ama küçük kız o gün ne yapmış etmiş, büyüklerini ikna edip iki sokak ilerideki okuluna kendi kendine gitme iznini koparmayı başarmıştı.

Yağmurluğunu ve su geçirmez ayakkabılarını giydi, yağmurluğunu sırtına taktı ve tüm kararlılığıyla okula doğru yol almaya başladı.

Pham ailesinin yaşadığı ev ile okul arasında bulunan kalabalık markette bulunan hiç kimse o sabah Anne'i görmedi; okul arkadaşları ve öğretmenleri de...

Ailesi, Anne'in ortalıkta olmadığını akşam yemeği saatine kadar fark etmedi. İki gün boyunca Anne'den bir iz bulunamadı.

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İki gün sonra evlerine 2,5-3 kilometre uzaklıktaki bir çalılıkta cansız bedenini buldular minik kızın. Tecavüze uğramış ve boğularak öldürülmüştü.

Seaside Emniyet Müdürlüğü ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 40 yıl boyunca bırakın bir şüpheliyi, bir ipucu bile bulamadı. Ta ki birkaç ay öncesine kadar...

BİR SAÇ TELİ KATİLE GÖTÜRDÜ

Seaside şehrinin bağlı olduğu Monterey County yetkilileri, son dönemde faili meçhul vakaları çözmek için girişimlerini artırdı. Anne Pham dosyası da yeniden açıldı. Nihayetinde polisler esrarengiz bir saç telinin ve genetik geneolojinin yardımıyla Nevada eyaletinin Reno şehrinde yaşayan 70 yaşındaki Robert John Lanoue'ya ulaştı.

Lanoue hakkında Anne'i planlayarak öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Şüpheli ayrıca 14 yaşın altındaki bir çocuğu kaçırmak ve onunla cinsel eylemde bulunmakla da suçlanıyor.

Monterey County Bölge Savcısı Jeannine P. Pacioni, Lanoue'nun şu an Nevada'da gözetim altında tutulduğunu ve kısa süre içinde yargılanmak üzere California'ya gönderileceğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlerde California Yüksek Mahkemesi'nin Robert John Lanoue için belirlediği kefalet ücretinin 1.020.000 dolar olduğu belirtildi. Kaynaklar, henüz Lanoue'yu temsil eden bir avukat bulunmadığını aktardı. Lanoue'nun iade duruşması hakkından feragat ettiği detayı da haberlerde yer aldı. Ancak California'dan Nevada'ya ne zaman gönderileceği henüz kesinleşmiş değil.

KATİLLE YILLARCA BURUN BURUNA YAŞAMIŞLAR

Lanoue, cinayetin işlendiği 21 Ocak 1982 tarihinde 29 yaşındaydı ve Pham ailesinden sadece bir sokak ileride oturuyordu. O tarihlerde, 1917-1994 yılları Seaside'da faaliyet gösteren bir ordu üssü olan Fort Ord'da astsubay çavuş olarak görev yapıyordu.

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Lanoue, 1998 yılında çocuk pornografisi üretmek ve saklamak ve 16 yaşından küçük bir çocukla cinsel eylemlerde bulunmak suçlamalarından Nevada'da hüküm giymiş ve kayıtlı seks suçluları listesine eklenmişti.

Seaside Emniyet Müdürü Nick Borges, New York Times'a yaptığı açıklamada, Lanoue'nin yaklaşık 20 yılını hapiste geçirdiğini söyledi.

Borges, Lanoue'nun geçmişte işlediği başka suçlara ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığını ancak kendisinin "fazlasıyla kaygılı" olduğunu da belirterek, "Bence insan bir sabah uyanıp, 'Bir çocuğu öldüreceğim, bir çocuğa tecavüz edeceğim sonra da hayatıma devam edip örnek bir vatandaş olacağım' demez" diye konuştu. Emniyet Müdürü, People'a yaptığı açıklamada ise "Bu adam tam bir canavar" dedi.

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Borges, Anne'in ailesinin ABD'de yaşayan birçok Vietnamlı gibi savaştan kaçıp ülkeye sığındığını belirtti ve ekledi:

"Hayata gözlerini bu ülkede açan, ailesini gururlandırmak isteyen, Amerikan rüyasını yaşamak isteyen beş yaşında bir kızdı. Sadece bu bile insanı mahvetmeye yetiyor. Vietnam Savaşı'nda gördüklerinden sonra burası Pham ailesi için cennet gibiydi. Buraya, bu cennete, bu küçük tatlı kente gelmenin kızlarının ölümüne yol açacağını asla düşünemezlerdi."

"BU ÇOK GÜÇLÜ BİR DAVA"

Monterey Peninsula Herald gazetesinde 1982'de yayımlanan bir makaleye göre, 1976'da dünyaya gelen Anne, Pham ailesinin ABD'de doğan ilk çocuğuydu. Beaumont, Teksas'ta bulunan St. Anne Katolik Kilisesi'nin çok yardımını gören aile, kızlarına da bu ismi vermeyi tercih etmişti. Gazetenin haberinde Anne'in her sabah kendi kendine giyindiği, saçını taradığı ve okula gitmeyi çok sevdiği belirtiliyordu.

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Emniyet Müdürü Borges'nin yolu Anne Pham davasıyla 2009 yılında tesadüfen kesişti. Çok sayıda faili meçhul dosyanın bulunduğu bir kutuyu karıştıran Borges, Anne'in davası kapsamında toplanan kanıtların durumundan "tiksindiğini" ve bu konuda bir şey yapmak için kendi kendine söz verdiğini belirtti.

İki yıl evvel, Monterey County Bölge Savcılığı Faili Meçhul Cinayetler Görev Gücü'nden bir dedektif Borges'ye ellerinde "fazlasıyla karmaşık ve hassas" bir vaka olup olmadığını sordu. Borges, "Hiç şüphe etmeden 'Annie Pham' dedim" diye konuştu.

Borges, "Bu çok güçlü bir dava. DNA önemli bir yere sahip, geneoloji önemli bir yere sahip ve dolaylı kanıtlar fazlasıyla güçlü" ifadelerini kullandı.

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Robert John Lanoue, California'da yargılanacak. Robert John Lanoue, California'da yargılanacak.

1 SANTİMETRELİK SAÇ TELİNDEN DNA ÖRNEĞİ ÇIKARILDI

Davanın çözülmesini sağlayan şey ise 1982'deki soruşturmadan bugüne kalan bir saç teli oldu. 1 santimetre uzunluğundaki bu saç telinin ucunda kökü bulunmuyordu. Saçın bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğu da belli değildi.

Astrea Adli Bilimler şirketinin tepe yöneticisi Kelly Harkins, New York Times'a yaptığı açıklamada, saç telinden DNA örneği çıkarıp sekanslamayı başardıklarını söyledi. Genetik geneoloji uzmanı CeCe Moore ise bu DNA'yı kullanarak bir "genetik ağ" oluşturduğunu ve bu süreçte karşısına hep ABD'de pek yaygın olmayan "Lanoue" soyadının çıktığını belirtti.

Moore, "Şansımız varmış ki genetik ağ aracılığıyla ulaştığımız bu soyadı, şüphelinin soyadı çıktı" dedi.

Ardından bir dedektif, Robert Lanoue'nun Pham ailesinin bir komşusu olduğunu ortaya çıkardı. Borges de soruşturmanın ilerleyen aşamalarında saç telinin Robert Lanoue'ya ait olduğunu tespit ettiklerini belirtti ancak bu sürecin nasıl işlediğine dair bir ayrıntı vermedi.

Savcılık tarafından yapılan basın açıklamasında ise, "Geçmişte müfettişlerin elinde bulunmayan yeni bir DNA testi sayesinde, Lanoue, Pham cinayetinin şüphelisi olarak belirlendi" ifadeleri yer aldı.

ANNIE NİHAYET OKULUNA GİDEBİLDİ

Borges, Mart ayında Anne'in fotoğrafını kocaman bir kartona bastırıp Seaside Emniyet Müdürlüğü'nün girişine yerleştirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Lanoue hakkındaki iddianamenin açıklanmasının ardından, Borges birlikte çalıştığı polisleri aradı ve "Bugün Annie'yi okula götüreceğiz" dedi.

Fotoğrafı aracının arka koltuğuna dikkatle yerleştiren Borges, "Bagaja koymak istemedim çünkü Anne öldürüldüğü sırada muhtemelen bagaja koyulmuştu" diye konuştu. Borges ve bir grup dedektif hep birlikte Anne'in okulu olan Highland İlkokulu'na gitti.

Borges, "Annie o gün okula gidemedi ama bu davanın açıldığı, bir zanlının yakalandığı bugün gitti" diye konuştu.

Fox News, Lanoue hakkındaki yakalama kararının 6 Temmuz'da çıkarıldığını, dava başvurusunun da aynı tarihte yapıldığını duyurdu.