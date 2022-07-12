Evi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdi

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Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, Ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi. Zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı. Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.

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Mevcut kiracılarını çıkarıp, evlerini yabancı uyruklu kişilere yüksek fiyatlarla kiraya verdiler. O ev sahiplerinden pişmanlık sesleri yükselmeye başladı.

Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan. Dairede büyük hasara yol açıp ortadan kaybolan ya da kirasını ödemeden kayıplara karışan kiracılar, ev sahiplerini mağdur etti. Bir kısmı çareyi dava açmakta buluyor. Kiracısı iz bırakmadan kaybolanlar ise zararını sineye çekmek zorunda kalıyor.