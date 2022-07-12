Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Evi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdi

#Kira#İstanbul#Ev

Son aylarda milyonlarca kişi için en önemli gündem maddesi kiralar. Taşınacaklar kiralık ev bulmakta zorlanırken, kiracılar da talep edilen zamlar karşısında zor durumda. Özellikle yabancıların artan ilgisiyle, kiracılarını çıkarıp, 3-4 katı fiyatlarla evlerini kiraya vermeyi tercih eden ev sahipleri ise pişman olmaya başladı. Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan kiracılar bu sefer ev sahiplerini mağdur etti.

Haberin Devamı

Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, Ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi. Zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı. Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.

Evi değerinin üstünde kiraladılar Yüksek kiralar pişmanlık getirdi

PİŞMANLIK SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Mevcut kiracılarını çıkarıp, evlerini yabancı uyruklu kişilere yüksek fiyatlarla kiraya verdiler. O ev sahiplerinden pişmanlık sesleri yükselmeye başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ev sahipleri sınırı 3 formülle aşıyorEv sahipleri sınırı 3 formülle aşıyorHaberi görüntüle

Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan. Dairede büyük hasara yol açıp ortadan kaybolan ya da kirasını ödemeden kayıplara karışan kiracılar, ev sahiplerini mağdur etti. Bir kısmı çareyi dava açmakta buluyor. Kiracısı iz bırakmadan kaybolanlar ise zararını sineye çekmek zorunda kalıyor.

Gözden Kaçmasın

Yargıtaydan önemli karar Kiracı ve ev sahipleri dikkat... Tahliye taahhütnamesi geçersizleştiYargıtay'dan önemli karar! Kiracı ve ev sahipleri dikkat... Tahliye taahhütnamesi geçersizleştiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Attığı imza hayatını kabusa çevirdi Bahtsız kiracıAttığı imza hayatını kabusa çevirdi! Bahtsız kiracıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira#İstanbul#Ev

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo