Seçil Erzan’ın avukatından ilk açıklama: O paralar birilerinin kasasında

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Futbolcular ve işinsanlarının da arasında olduğu onlarca kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan’la görüştük. Böylece ilk kez Seçil Erzan tarafından iddialara yanıt aldık.

SEÇİL’İN 5 KURUŞU YOK

Seçil Erzan 8 Aralık 2022’de annesi için Tekirdağ Çorlu’da bir daire satın almış, 21 gün sonra da satmıştı. Avukat Karaaslan bu daireye tefecilerin el koyduğunu iddia ederek, şunları söyledi: “Seçil paraları ödemek istese 5 kuruşu yok. Tutuklandıktan 3 gün sonra tefeciler el koydu annesinin evine, kadını sokağa attılar. Annesi iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Altı bezleniyor. Köydeki teyzesi bakıyor kendisine.

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BİR İŞ ÇEVİRMİŞ OLMAMIŞ

İnşallah mağdurlar paralarını alır. Banka öder bir şekilde, ödemeyi düşünür. Seçil de alabileceği en az cezayı alır. Şu an çok kötü. Ne özel hayatı kaldı ne bir şeyi... Paraları almadım demiyor ki; daha ne yapacaksınız kıza, zaten cezaevinde. Para alanlar da biraz konuşsun, ‘Biz de faiz aldık, bu kadar para aldık’ desin. 12 senedir bunu yapıyorsa, hiç para kazandırmıyor olsa siz bu kızı yaşatır mısınız? Bir şeyi çevirmiş, olmamış. Kötü niyetliler kullanmış kızı. Art niyetliler de cezalarını bulsun. Seçil daha ne yapsın, ölsün mü?

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HİÇ Mİ KAZANDIRMADI

Para Seçil Erzan’da değil. Hiç mi kimseye para kazandırmadı? Bu para bir yerlerde gömülü değil, bu ismi geçen kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil’in bir ifadesi var: ‘Para, herkesin karısının taktığı saatlerde’ diyor. Bu para Seçil’de değil. MASAK raporunda adı geçen ve olağandışı zenginleşen kişiler tespit edilebilir. Böylece paranın nerede olduğu ortaya çıkar.

BU İŞE NASIL GİRMİŞ

Seçil 2021’de spekülatif bir yatırım fonundan kâğıt alıyor ve para tamamen yok oluyor. Parası batan kişi hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir işinsanıymış. Onun gözünde ‘Bu kâğıdı beceremedi’ der diye yapmış. 2021’in sonunda dolar bir anda çok yükseliyor. Seçil’in de o dönemde bir - iki milyon dolarlık falan açığı var. O günlerde Seçil o parayı kurtarmak namına insanlardan para alıyor. Tefeciden para alıyor. Onun parasını ödemek için sisteme Semih Kaya giriyor. Derken aradaki rakam böyle böyle büyüyor. Yani Seçil’in kontrolünden çıkıyor.”





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Erzan’a 3 milyon dolarını kaptıran Galatasaray ’ın eski yöneticilerinden İsmail İbrahim Çağlar, Karaaslan’ın kendisine, “Seçil Hanım size 100 bin dolar verebilir” dediğini iddia etmişti. Konuşmayı doğrulayan Karaaslan, “Seçil Hanım’ın böyle bir teklifi oldu. Aradım kendisini. Çünkü İsviçre’den gelen bir para olduğu için, kara paranın aklanmasıyla alakalı bazı prosedürleri yerine getirmişler. Bir de kara paranın aklanmasıyla ilgili bir soruşturma geçirmek istemedi” dedi.

ENİŞTEDEN İMAR BANKASI ÖRNEĞİ

Seçil Erzan’ın telefonunda ele geçirilen yazışmalarda, son günlerde tüm yakınlarına battığını söylediği ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın telefonunda “Enişte” olarak kayıtlı olan teyzesinin eşi Mustafa Yılmaz, yaptıkları bir yazışmada Erzan’a 2003’de el konulan İmar Bankası’nı örnek gösterdi. İşte o konuşmalar:

KRİZLER GELİR GEÇER

Mustafa Yılmaz: Seçil, birçok konuda bilgim oldu. Saat kaçta bankaya geleyim?

Seçil Erzan: Enişte yarın görüşebilir miyiz?

Mustafa Yılmaz: Peki olur. Seçil, canım kızım bütün krizler geliiiiir geçer. Güzeeel bir uyku çek! Sağlıklı karar almak için uyku borcun olmasın.

Mustafa Yılmaz: Seço günaydın 1990’lı yıllarda İmar Bankası olayı oldu. Mudiler vakti dolmadan paralarını geri istediler ve İmar Bankası bu işten çok kârlı çıktı. İnternetten İmar Bankası olayı yazıp bir okumakta yarar var. Ben de bakacağım. Üzülmek kendini harap etmek hiçbir işe yaramaz. Sakin sakin bir plan yap. ANA KRİTİK NOKTAYI BUL. Bu plan için bir ACİL FON OLUŞTUR. Borcu azaltma ile ilgili sadece faizlerin yüzde 50’sini öde. MUTLAKA DIŞ YARDIM AL. Durum ne olursa olsun MORALİNİ SAKIN BOZMA!

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BİR MUCİZE OLACAK İNAN

Mustafa Yılmaz: Seçil günaydın. Nasılsın? İyi misin? Bir mucize olacak ve çözüm gerçekleşecek. İnanıyorum

Seçil Erzan: İyiyim eniştecim, sizi çok seviyorum.

NE OLMUŞTU

MACİT BENİ OTOMOBİLLENDİR

1984’de Uzan Grubu’nun kurucusu Kemal Uzan tarafından satın alınan İmar Bankası, 1984’ten 1998’e kadar çok yüksek faiz ve döviz mevduatı vaat etti. Yaptığı reklamlar da bankanın popülerliğini artırdı. Özellikle “Macit beni otomobillendir” reklamı yıllarca unutulmadı. Yeniden düzenlenen Bankacılık Kanunu gereğince istenen tedbirlerin kısmen ya da tamamen alınmadığı ve yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmediği gerekçesiyle İmar Bankası, 3 Temmuz 2003’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bankanın resmen TMSF’ye devredilmesi ve kapatılacağı bilgisi ile pek çok kişi bankaya akın etti. Ancak uzun yıllar paralarını alamayan vatandaşlar “İmarzede” olarak adlandırıldı ve davaları yıllarca sürdü.