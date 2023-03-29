Erdoğan'ın adaylığı... Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması Anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir Anayasal ya da kanuni engel yoktur." ifadelerini kullandı.

2017 yılındaki Anayasa değişikliğini hatırlatan Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine bağlı olarak cumhurbaşkanının yetki, görev, sorumluluğu ve hukuki statüsünün tümden değiştiğini belirtti. Bozdağ, yürütme organının topyekun yeniden düzenlendiğini ve öncekinden tamamen farklı bir tasarımla var olan yürütme organının kaldırılarak, yerine yeni bir yürütme organı ihdas edildiğini aktardı.

Bakan Bozdağ şöyle devam etti:



“2017 yılı değişikliğinden önceki Anayasa’nın tanımladığı cumhurbaşkanı ile 2017 yılı değişikliğinden sonraki Anayasa’nın tanımladığı cumhurbaşkanı aynı değildir, birbirinden tamamen farklıdır. Seçilenin unvanının aynı olması, bu anayasal hakikati değiştirmez. Zira 2017 Anayasa değişikliği sonrası halkın seçtiği cumhurbaşkanı, yürütmenin sembolik ve sorumsuz kanadı olan cumhurbaşkanı değildir, yürütme yetkisi ve görevi münhasıran kendisine ait olan ve yaptığı her iş ve eylemden sorumlu olan, tek başına yürütme organını oluşturan cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle 2017 Anayasa değişikliği öncesindeki cumhurbaşkanı ile mer’i Anayasada yer alan cumhurbaşkanı arasında hukuki bir devamlılık halinin varlığından da bahsedilemez"

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“CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 14 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAY OLMASI ANAYASAL HAKKIDIR”



Yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmasının anayasal bir hak olduğunu aktaran Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet sistemi değişikliği sonrası münhasıran yürütme yetkisi kendine ait olan ve bizzat yürütme organı olan cumhurbaşkanı unvanı ile ilk defa 24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden cumhurbaşkanı adaylığı ikinci adaylığıdır ve anayasal hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

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“EN FAZLA İKİ DEFA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMESİ, İSTERSE CUMHURBAŞKANININ PARTİLİ OLMASI İLE BU MADDENİN İÇERDİĞİ HAK VE İMKANLAR İLGİLİ HERKES İÇİN YENİ HAKLAR VE İMKANLARDIR”



Anayasa’nın 101. maddesini hatırlatan Bakan Bozdağ, “Anayasa’nın 101. maddesinde yer alan cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması, bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilmesi, isterse cumhurbaşkanının partili olması ile bu maddenin içerdiği hak ve imkânlar, ilgili herkes için yeni haklar ve imkânlardır. Görevdeki ve önceki cumhurbaşkanları, ayrımsız bu yeni hak ve imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir” ifadelerine yer verdi.



Bakan Bozdağ, “Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek Anayasa ve yasa hükümleri ve gerekse yasama belgeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur” dedi.

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Bakan Bozdağ'ın paylaşımları şöyle: