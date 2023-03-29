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20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

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#Togg#Togg Sipariş#T10X Ön Sipariş
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Togg bu yıl teslim edeceği 20 bin T10X için ön siparişe katılan kişi sayısının 177 bin 467 olduğu açıkladı.

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Sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Şirket dün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart’ta YouTube kanalımızda” açıklamasında bulundu. Paylaşımda, çekilişin “http://youtube.com/@Togg” adresinden takip edilebileceği aktarıldı. Togg ayrıca çekilişle belirlenecek 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL’lik kapora ödemeleri ise hesaplarına iade edilecek.

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