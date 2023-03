Emine Erdoğan New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçi bir aileyi ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu, aile tarafından kapıda karşılanırken, çocuklar Emine Erdoğan'ı çiçeklerle bekledi. Emine Erdoğan, New York’ta gurbetçi aile ile iftar yaptı. Emine Erdoğan’a iftarda Bakan Çavuşoğlu da eşlik etti.

Emine Erdoğan, iftar yemeğinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk" dedi.

EMİNE ERDOĞAN, TÜRKEVİ'NDE SERGİ GEZDİ



Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, New York’taki Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı. Emine Erdoğan’a New York temaslarında eşlik eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Türkevi'ni ziyaret ederek "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, buradakilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ



BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararını kabul etmişti. Genel Kurul'un bu kararıyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmişti.