Erdoğan’dan vekillere ‘Meclis’ talimatı

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REHAVETE KAPILMAYIN: Edinilen bilgilere göre, toplantıda anayasa çalışmalarının tamamlandığını, kısa bir süre içinde Meclis’e sunulacağını söyleyen Erdoğan, “2023 analizi ve planlamamızı yapacağız. Bu seçimler bir kader seçimi. Muhalefetin dağınık olması rehavete kapılmamızı gerektirmiyor. Meclis, komisyon, genel kurul ve anayasa çalışmaları seçime kadar devam ediyor” dedi. Erdoğan, milletvekillerini Meclis çalışmaları konusunda uyararak, “Genel Kurul’a aktif olarak katılın. Yoklamalara riayet edin. Orayı boş bırakmayın. Bütçeye de aktif katılım sağlayın. Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da katılsın. Grup yönetimi ve genel merkezle sürekli temas halinde olun” talimatını verdi.

ÇOBANLARA DESTEK 12 BİN LİRAYA ÇIKARILACAK: Gübre destekleri de toplantıda gündeme gelen konular arasındaydı. Bir milletvekili çiftçilere gübre desteği verilmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de “Bu zamana kadar verdiğimiz en kapsamlı desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıda, çobanlara verilen sosyal sigorta desteğinin 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı duyuruldu.

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ÖĞRETMENLERE KARİYER SINAVI: Edinilen bilgilere göre, bir milletvekilinin toplantıda “öğretmenler kariyerlik sınavına girmesin” diye talepte bulununca Erdoğan’ın “Sen muhalefet ağzıyla konuşuyorsun. Bu konuda taviz verilmeyecek. Sınavlar ve mülakatlar yapılmalı” dediği öğrenildi.