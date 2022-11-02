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Erdoğan’dan vekillere ‘Meclis’ talimatı

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kahvaltı
Erdoğan’dan vekillere ‘Meclis’ talimatı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde, 37 ilden 61 partili milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakanların da tam kadro katıldığı toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

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REHAVETE KAPILMAYIN: Edinilen bilgilere göre, toplantıda anayasa çalışmalarının tamamlandığını, kısa bir süre içinde Meclis’e sunulacağını söyleyen Erdoğan, “2023 analizi ve planlamamızı yapacağız. Bu seçimler bir kader seçimi. Muhalefetin dağınık olması rehavete kapılmamızı gerektirmiyor. Meclis, komisyon, genel kurul ve anayasa çalışmaları seçime kadar devam ediyor” dedi. Erdoğan, milletvekillerini Meclis çalışmaları konusunda uyararak, “Genel Kurul’a aktif olarak katılın. Yoklamalara riayet edin. Orayı boş bırakmayın. Bütçeye de aktif katılım sağlayın. Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da katılsın. Grup yönetimi ve genel merkezle sürekli temas halinde olun” talimatını verdi.

ÇOBANLARA DESTEK 12 BİN LİRAYA ÇIKARILACAK: Gübre destekleri de toplantıda gündeme gelen konular arasındaydı. Bir milletvekili çiftçilere gübre desteği verilmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de “Bu zamana kadar verdiğimiz en kapsamlı desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıda, çobanlara verilen sosyal sigorta desteğinin 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı duyuruldu.

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ÖĞRETMENLERE KARİYER SINAVI: Edinilen bilgilere göre, bir milletvekilinin toplantıda “öğretmenler kariyerlik sınavına girmesin” diye talepte bulununca Erdoğan’ın “Sen muhalefet ağzıyla konuşuyorsun. Bu konuda taviz verilmeyecek. Sınavlar ve mülakatlar yapılmalı” dediği öğrenildi.

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kahvaltı

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