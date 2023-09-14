Erdoğan’dan ABD’de iş dünyasıyla yatırım buluşması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 78’inci Genel Kurul için 17-21 Eylül arası ABD’de olacak. 19 Eylül sabahı yedinci sırada Genel Kurul’a hitabı beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmesi bekleniyor. Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi için diplomatik çabaları devam eden Erdoğan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek konuyu ele alacağı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın da yine 19 Eylül’de ikinci sırada BM Genel Kurulu’na hitap etmesi öngörülüyor.

YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Genel Kurul sırasında ikili görüşmelerle devam edecek. Hürriyet’in ulaştığı Washingon’daki kaynaklar, son zamanlarda Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atmaya kararlı olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruladı. İkili, 16 ay görüşmedikten sonra en son 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi. Son olarak Miçotakis, Yunanistan’daki seller nedeniyle Erdoğan görüşmesine birkaç gün erteleme istemişti. Ayrıca diplomatik kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir görüşme planlandığını belirtti.

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100. YILA ÖZEL MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki temaslarının bir parçası olarak Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) 6’ncı Gala Yemeği’ne onur konuğu olarak katılacak. Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel tebrik mesajı paylaşması bekleniyor. Etkinliğe Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılımının beklendiği öğrenildi.

ŞİMŞEK DE YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Ekonomi de ziyaretin gündeminde önemli bir yer alacak. Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Eylül sabahı dünyanın önde gelen fon ve portföy yöneticileri ile Goldman Sachs’ın düzenlediği 13’üncü Türkiye Yatırım Konferansı’nda buluşacak. Şimşek ile bir araya gelecek yatırımcıların sayısının şimdiden 100’ü geçtiği bildirildi. Ertesi gün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yabancı işinsanları ve yatırımcılarla buluşarak bir yuvarlak masa toplantısı yapması bekleniyor.