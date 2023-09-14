6’lı infaz’da köstebek şüphesi

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Yunanistan’ın başkenti Atina’dan 43 kilometre uzaktaki tatil cenneti Artemida’da, geçen pazartesi günü 18.30 sıralarında sahte Alman plakası takılmış Ford marka bir araç Arionos sokağında kimliği belirsiz kişilerce tarandı. Araçtaki Abdurrahman Tekru (22), Doruk Ersu Büyüktunç (31), Ozan Kaan Tozlu (24), Barış Çağan, Ömer Kanza (24) ve Burak Tahmaz (23) öldü. Öldürülenlerin, İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı ‘Ölüm Çetesi’nin üyeleri olduğu ortaya çıktı.

Barış Boyun

Yunan medyasına göre, polis Artemida’daki saldırıdan bir saat sonra Midilli adasına bilet alan ve birkaç saat sonra da Atina havalimanında; saldırıda kullanılanlara benzer 9 mm’lik 4 mermi ve 2 adet sahte Portekiz pasaportu ile yakalanan 32 yaşındaki bir Türk vatandaşının ‘ÖlümÇetesi’ ile ilişkisi olduğundan şüpheleniyor. Yunan polisi, adı açıklanmayan Türk vatandaşının önce çeteye sızıp sonra çete üyelerinin nerede gizlendiklerini saldırganlara söylemiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.

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35 SANİYEDE 60 MERMİ

Yunan polisi ayrıca, saldırganların 6 Ağustos’da Fransa’da öldürüldüğü söylenen ‘Anucur Çetesi’ lideri Halil Ay’ın adamları olabileceği ve saldırının intikam amaçlı gerçekeştirildiği olasılığı üzerinde de duruyor. ‘Ölüm Çetesi’nin öldürülen 6 üyesinin cep telefonları incelemeye alındı. Tanıkların, saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını gördükleri siyah renkli bir araç ve bir motosiklet de aranıyor. Saldırganlar, tespitlere göre, 35 saniyede 60 kez ateş ettikten sonra kaçtı. Ayrıca, öldürülen 6 kişinin kaldıkları ve saldırı yerinden birkaç yüz metre mesafede bulunan evde yapılan aramada, önemli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Mermi kovanların balistik incelemesi ise saldırıda 3 tabanca kullanıldığı sonucu verdi.

YUNAN KAMUOYU ŞAŞKIN

Bu arada, saldırıdan hemen sonra Yunan terörle mücadele ile İstihbarat Teşkilatı (EYP) unsurlarının, öldürülenlerin FETÖ üyesi olabilecekleri kuşkusu ile harekete geçtikleri ancak Türk mafya şebekelerinin hesaplaşması olduğu anlaşılınca merkezlerine geri döndükleri öne sürüldü. Yunan kamuoyu, Türk mafya çetelerinin Artemida’daki hesaplaşmasından şaşkın. Ülkede ilk kez bu kadar kanlı bir infaz olayı yaşandı.

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SON FOTOĞRAFLARI

- Soruşturma sürerken ölenlerin birlikte görüldükleri bir fotoğraf karesi TikTok’ta paylaşıldı. Yunanistan’da olaydan önce bir evin önünde çekildiği öne sürülen fotoğraftaki kişilerin başlarına birer çarpı işareti konulmuştu. Bu paylaşımlarda, “Barış Boyun ve Daltonların kardeşleri infaz edildi”, “İntikam güzel şeydir düşmanın bile olsa arkasından küfür edilmez” notlarına yer verildi. Saldırının rakip gruplar tarafından organize edilerek yapıldığına yönelik iddialar ortaya atılırken, öldürülen kişilerin bir süre önce İtalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakılan Barış Boyun’la görüşmeye gittikleri de öne sürülüyor. Yunan polisinin, İnterpol üzerinden Türk polisiyle bilgi alışverişinde bulunduğu da belirtildi.

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Barış Çağan - Abdurrahman Tekru - Burak Tahmaz - Ozan Kaan Tozlu - Doruk Ersu Büyüktunç - Ömer Kanza

SUÇ KAYITLARI KABARIK

- Öldürülen Abdurrahman Tekru’nun 25 suç 16 aranma kaydı, Burak Tahmaz’ın 32 suç ve 6 aranma kaydı, Ozan Kaan Tozlu’nun 13 suç ve 2 aranma kaydı, Dorukhan Ersu Büyüktunç’un 15 suç ve 7 aranma kaydı, Ömer Kanza’nın ise 6 suç kaydı ve 2 aranması olduğu belirtildi. Öldürülen çete üyelerinin suç kayıtları arasında cinayet, yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve hırsızlık gibi suçların olduğu öğrenildi.