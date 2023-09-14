İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çetelerin nefesini keseceğiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakanlıkta geçirdiği ilk 90 günde atılan adımları anlatmak üzere Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Hem terör hem de organize suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğünü anlatan Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi:

HEDEF EN GÜVENLİ ÜLKE OLMAK: “Hedefimiz ülkemizin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri, ülkemizi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. Bu amaçla organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla göz açtırmayacağız. Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda 1767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı. Biz İçişleri ailesi olarak suç işlemede kibirlenenlerin, kendini üstün görenlerin de nefeslerini keseceğiz, hakkından geleceğiz.

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YAKALANMASAYDI KAÇACAKTI: (Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanması) Konu artık mahkeme sürecinde. Ankara Emniyeti kendine düşeni yaptı, adalete teslim etti. Mahkeme sürecini izleyeceğiz. Arkadaşlar yakalamasaydı o adam yurtdışına kaçacaktı. Biz organize suç örgütleriyle, kötülerle mücadeleye duraksamadan devam edeceğiz.

YUNANİSTAN’DAKİ PUSU: Olay henüz çok yeni, elimizde bir bilgi yok.

44 TERÖR EYLEMİ ÖNLENDİ: PKK kaynaklı terör, hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terk edilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır. Kararlılıkla ama amansız bir mücadele veriyoruz. Bize yan bakana düz bakmıyoruz. Son 90 günde 43 bin 490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu dönemde 37’si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi.

UYUŞTURUCUDA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ: Temel hedefimiz Türkiye’nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasak bölge olmasını sağlamak. Uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer görüyoruz. Uyuşturucu konusunda küresel ölçekte büyük bir arz baskısı altında olacağımız açıktır. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5 bin 966’sı tutuklandı.

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SİBER SUÇLA MÜCADELE: Yeni suç başlıklarıyla mücadeleyi stratejik öncelik olarak görüyoruz. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 90 günde 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı. Son 90 gün içinde Twitter (X) üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29.31’i bilgisayarlar üzerinden yönetilen BOT hesaplardı.

BAKANLIK’TAKİ ATAMALAR: Biz hukuk devletiyiz. Burada yapılan mahkeme kararlarını uygulamak. Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşlar yürütmeyi durdurma kararı dahil uygulamak zorunda. Kimse kimsenin aklıyla istihza etmesin. Göreve gelenler performans nedeniyle geldi, görevden alınanlar da yine aynı şekilde.”

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KAÇAK GÖÇMENLERE 1285 OPERASYON

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele geliyor. Son 90 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 1285 operasyon yapıldı. Operasyonlarımız sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 32 bin 563’ü sınır dışı edildi. Kalanların sınır dışı işlemleri devam ediyor. Son 90 günde sadece İstanbul’da sıranın kendisine geleceği endişesini taşıyan vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 89 bin 396 yabancı ülkemizden ayrıldı. Düzensiz göçmen ile ilgili bazı çevrelerce dile getirilen rakamlar gerçekleri yansıtmıyor. Bizim bir tahminimiz var ama biz bunu paylaşmıyoruz.

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MOBİL GÖÇ NOKTASI

Pilot bölge olarak İstanbul’da başlatılan sistemde Mobil Göç Noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Kimliğini ibraz ederse sorun yok. Eğer ibraz edemiyorsa kolluk görevlimiz yabancıyı Mobil Göç Noktası’na davet ediyor. Burada tercümanlar eşliğinde göç uzmanlarımızca yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de GÖÇNET veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor. Şu an pilot bölge olan İstanbul’da 20 aracımız çalışma yürütüyor. Ekim sonunda bu hizmet 150 araçla, 30 şehirde sahada olacak.”