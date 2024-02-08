Erdoğan: Yürek yangınını söndürme peşindeydik

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde şunları söyledi: “Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Hemen her Kabine toplantımızda bakanlarımızdan bilgileri alıyoruz. Bakanlarımıza gerekli talimatları vererek şehirlerimizi ihya çalışmalarının sorunsuz şekilde yürümesini temin ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeye başardık.

1314 KONUTUN KURASI

Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karşısında gerek tedbirleri alıyor, kör düğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz. Şanlıurfa’da 1208’i il ve ilçe merkezlerinde 106’sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutunun kurasını çekiyoruz. Şanlıurfa’da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Onları da mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerimize peyder pey teslim edeceğiz.

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KRİZ ENGELLEYEMEDİ

Bir başka ülkenin veya milletin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise, nice kriz bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, yaralar aldık, sarsıldık ama ne kadar büyük olursa olsun hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmedik. Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz sözleri de tek tek hayata geçirmek için gayret ettik. TOKİ vasıtasıyla konutlarımızı halkla buluştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik. Son 21 yılda yaşadığımız afetlerden sonra ortaya koyduğumuz toparlanma gayretinin bizzat şahidi milletimizdir.

Özellikle afet yönetimi konusunda şehirlerimizi çok farklı bir yere taşıdık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, siyasi istismar peşinde koşarken, biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Şanlıurfa’da, depremde 719 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 1437 binanın enkazının tamamı temizlendi. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa, onu yapmaktan çekinmedik. Seçime ve bölgemizde yaşanan krizlere rağmen bir yıl gibi kısa sürede tüm bu çalışmalara imza attık. Kimi zaman ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmeye çalıştık.

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HİÇBİR AYRIM YAPMADAN

Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya odaklandık. 81 vilayetimizin her mahallesinde dikili bir taşımız var. Biz insanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin peşindeyiz. Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenleri, gecenin bir yarısında kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları, ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları tarihe ve mahşeri vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi bu kifayetsiz muhterislerle harcamayacağız. Biz işimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede mutlu yuvalarına kavuşturmak için çalışacağız.”

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YOLUNU DEĞİŞTİREN KENDİ BİLİR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’daki anahtar teslimi ve kura programları öncesi halka seslendi, daha sonra AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Ne zaman Şanlıurfa’ya gelsek bu coşkuyu hep gördük ve siz oyun bozdunuz. 31 Mart’ta da bu oyunları bozmaya devam edeceğiz. Yılsonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.

HİZMETTE ÜSTÜMÜZE YOK

Şanlıurfalıların iradesini istismar edip, kendi ajandaları, kendi bireysel hesapları peşinden koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriyiz. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız çıkabilir. Ama şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele yatırımlarsa, şehre eser kazandırmaksa, insanımıza hizmetse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek gelişme, kalkınma, büyüme hızını artırsa hemen kirli senaryolar devreye giriyor. Tüm bu süreçlerde milletimiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük sınamalarını alnının akıyla verirken maalesef siyaset kurumun muhalefet tarafı sınıfta kalmıştır. Burada birinci derecede sorumluluk ana muhalefet sıfatıyla CHP’ye aittir.”

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CHP’YE: İÇ SAVAŞ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye üzerinde hesabı olan bir aparat haline gelen CHP’nin içler acısı durumu İstanbul’daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır” diyerek eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bu saldırıyı yapan teröristlerin ve onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi, bu örgütün cezaevindeki elebaşına, seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazılarının eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis’e verdikleri soru önergeleri dahil var. Bu parti, uzun süredir PKK’nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. Şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor.”

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8 BAŞKANLA DEVAM

AK Parti Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden partide olan 11 belediye başkanından 8’i ile yola devam ederken, 3 ilçede yeni isimler belirledi. Akçakale: Abdülhakim Ayhan, Birecik: Mahmut Mirkelam (Mevcut), Bozova: Suphi Aksoy (Mevcut), Ceylanpınar: Seyithan Atilla, Eyyübiye: Mehmet Kuş (Mevcut), Halfeti: Şeref Albayrak (Mevcut), Haliliye: Mehmet Canpolat (Mevcut), Harran: Mahmut Özyavuz (MHP mevcut), Hilvan: Aslan Ali Bayık (Mevcut), Karaköprü: Metin Baydilli (Mevcut), Siverek: Ali Murat Bucak, Suruç: Mustafa Yüksel, Viranşehir: Salih Ekinci (Mevcut).

ERDOĞAN’IN ESKİ DANIŞMANI YRP’DEN ADAY

AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde işbirliği yapmama kararı alan Yeniden Refah Partisi (YRP), Şanlıurfa Büyüşehir Belediye Başkan adayı olarak Kasım Gülpınar’ı gösterdi. Geçtiğimiz ay AK Parti MKYK üyeliği ve genel başkan danışmanlığı görevinden istifa eden Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’ne katılmıştı.