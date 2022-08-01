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Erdoğan: Kriz Türkiye'nin gayretleriyle aşıldı, tahıl koridoru diplomatik başarıdır

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tahıl Krizi#UKRAYNA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı gıda kriziyle karşı karşıya bırakan tahıl sorununun çözümünü "diplomatik başarı" olarak nitelendirdi. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan ve krizin Türkiye'nin gayretleriyle aşıldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle limanlarda kalan gemilerdeki tahılın sevkıyatının sağlanması için İstanbul'da varılan anlaşmaya değindi. Erdoğan dünyayı potansiyel bir gıda krizinden kurtaracak adımın Türkiye'nin gayretleriyle gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

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Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tahıl Krizi#UKRAYNA

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