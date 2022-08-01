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Son dakika... MSB duyurdu! Tahıl sevkiyatı başlıyor: İlk gemi hareket ediyor

#Tahıl Sevkiyatı#MSB#Ukrayna
Son dakika... MSB duyurdu Tahıl sevkiyatı başlıyor: İlk gemi hareket ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini açıkladı. İlk geminin birazdan hareket etmesi bekleniyor.

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Tahıl koridoru ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gemilerin Odesa’dan ayrılmaya hazır olduğunu söylemiş, ilk geminin de bugün yola çıkabileceğini kaydetmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA: İLK GEMİ HAREKET EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; Mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından 01 Ağustos sabah 08.30’da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi’ belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır” denildi.

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Son dakika... MSB duyurdu Tahıl sevkiyatı başlıyor: İlk gemi hareket ediyor

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#Tahıl Sevkiyatı#MSB#Ukrayna

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