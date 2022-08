Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnancımızda ve medeniyetimizde önemli bir yeri olan Muharrem Ayı'nın 10. günün Aşure günüdür. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle temizlenmenin. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi aynı zamanda bu günde hüzün ve matem günüdür. Muharrem ayının milletimizle beraber tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.Türkiye'nin son 20 yılda demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafenin önemini, karşımıza çıkan küresel krizlerde bir kez daha görüyoruz. Son 20 yılda ülkemizin demokrasisini vesayetin cenderesinden çıkardık, temel hizmetlere yönelik alt yapımızı, adaletten emniyete, sanayiden spora kadar her alanda tamamlayarak ayağımızda geri kalmışlık prangasını attık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Bu sürecin elde ettiğimiz kazanımların yanında büyük bedeller de ödedik. Bugüne kadar her başarımızı, sabra, azme borçluyuz. Önümüzdeki fırsatların ödediğimiz bedellerden çok daha büyük olduğunu bilerek hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Bizi bu tür oyunlarla sömürerek geri kalmışlığa mahkum edenler, artık kendi güvenlik ve refah seviyelerini korumakta zorluk çekiyorlar.Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği ekonomik kriz ise makyajları dökmüş, gerçek yüzü ortaya çıkarmıştır. Ülkemizi uzun bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların bu fırsata engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Artık devlet ve millet olarak tüm bu hakikatlerin farkındayız. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Bu anlattıklarımın hiçbiri hikaye değildir, senaryo değildir. Tam tersine yaşı 40'ın üzerinde olan her bir vatandaşımız filmi geriye sardığında bu etkilerin hayatlarındaki etkilerini iyi görecektir. Doğruyu eğriden ayırmazsak, hele bir de unutursak. Aynı felaketleri yaşamaya karşı bu tür hatırlatmaları zaman zaman yapıyoruz. Bunun için tercihimizi istihdamdan, yani vatandaşlarımızın işinden aşından huzurundan yana kullandık. Ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik.Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız %80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.

ENERJİDE TASARRUF ÇAĞIRISI



Küresel enerji dar boğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda %10'luk bir düşüş sağmamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.



"ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ ARTIŞLAR YAPTIK"



Bir diğer önemli ve sevindirici gelişme; küresel krizine rağmen bütçe dengemizde herhangi bir bozulmaya mahal vermemiş olmamız. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken, tüm ücretlerin bu kısmından gelir ve damga vergisini kaldırarak, herkese kazanç sağladık. Gelir vergisini kaldırarak, 3 milyon çiftçimizi desteklerken, basit usule tabi esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. 2022 yılında vatandaşlarımıza vergi indiriminde vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır. Bu kapsamda doğumdan ev onarımına, eşi vefat eden öksüz yetimlere kadar 49 farklı yardım programı için ayırdığımız bütçeyi 11,5 milyar liraya çıkardık.



"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"



Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşıyamayacağı açıktır. Hatırlarsanız bir dönem ayçiçek yağı üzerinden bir fırtına çıkartılmıştı. Şimdi hem ithalat kanalların açılması, hem de yerli üretimin artmasıyla bu konu gündemimizden kalmıştır. Gerekli tedbirleri alarak milletimizin bu endişeyi tekrar yaşamasının önüne geçiyoruz. Elektrik tarifelerinde yaptığımız benzer vergi indirimiyle faturaları düşürdük. Kur koruma, mevduat ve katılım hesapları büyük ilgi gördü. Bu yılın ilk 7 ayında Türk lirası ticari kredi rakamının 2.7 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Çiftçilerimizin kullandığı kredi miktarı %82 sübvanse olmak üzere 152 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu amaçla hayata geçireceğimiz arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirerek yeni adımların da hazırlıklarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü diğer alanlarla birlikte konut da yerine getirecek yeni projeler geliştirdik.



"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATIYORUZ"

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır.



GENÇLERE 'SEYAHAT SEVER' MÜJDESİ



Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik. Konya'da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır.