Erdoğan KKTC’nin tanınması çağrısı yapınca KKTC’de sevinç Rumlarda şok

Haberin Devamı

Rum televizyonları ve haber siteleri Erdoğan’ın sözlerini son dakika çağrılarıyla manşetten verirken, KKTC’de ise büyük sevince yol açtı. Rum yönetiminde en çok izlenen Sigma televizyonu Erdoğan’ın BM’deki temaslarını sürekli takip etti. Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmanın ardından New York’taki muhabirlerine bağlanan Sigma, “Erdoğan sahte devletin tanınması çağrısı yaptı” ifadelerini kullandı.

RUM LİDER DE DİNLEDİ

Erdoğan konuşurken Rum lider Nikos Hristodulis de konuşma sırası bekliyordu. Rum medyası, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ilk kez bir Rum liderin Türkiye liderinin konuşmasını Genel Kurul salonunda yer alarak dinlediğine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Nikos Hristodulis - Ersin Tatar

TATAR: TARİHİ KONUŞMA

Erdoğan’ın sözleri, Türk heyetiyle birlikte New York’ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ise memnun etti. Tatar, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında “BM 78’inci Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanı’na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bu tarihi konuşması için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözleri KKTC televizyon ve haber sitelerinde de birinci haber oldu.