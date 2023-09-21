×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan KKTC’nin tanınması çağrısı yapınca KKTC’de sevinç Rumlarda şok

Güncelleme Tarihi:

#BM#Erdoğan#KKTC
Erdoğan KKTC’nin tanınması çağrısı yapınca KKTC’de sevinç Rumlarda şok
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir çözüm olmayacağını belirterek, KKTC’nin tanınması çağrısı yapması Rumları şoke etti.

Haberin Devamı

Rum televizyonları ve haber siteleri Erdoğan’ın sözlerini son dakika çağrılarıyla manşetten verirken, KKTC’de ise büyük sevince yol açtı. Rum yönetiminde en çok izlenen Sigma televizyonu Erdoğan’ın BM’deki temaslarını sürekli takip etti. Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmanın ardından New York’taki muhabirlerine bağlanan Sigma, “Erdoğan sahte devletin tanınması çağrısı yaptı” ifadelerini kullandı. 

RUM LİDER DE DİNLEDİ 

Erdoğan konuşurken Rum lider Nikos Hristodulis de konuşma sırası bekliyordu. Rum medyası, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ilk kez bir Rum liderin Türkiye liderinin konuşmasını Genel Kurul salonunda yer alarak dinlediğine dikkat çekti. 

Erdoğan KKTC’nin tanınması çağrısı yapınca KKTC’de sevinç Rumlarda şok

Nikos Hristodulis - Ersin Tatar

Haberin Devamı

TATAR: TARİHİ KONUŞMA 

Erdoğan’ın sözleri, Türk heyetiyle birlikte New York’ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ise memnun etti. Tatar, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında “BM 78’inci Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanı’na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bu tarihi konuşması için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözleri KKTC televizyon ve haber sitelerinde de birinci haber oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BM#Erdoğan#KKTC

BAKMADAN GEÇME!