×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan ile Malezya Başbakanı’ndan video konferans... ‘KKTC kararınızdan memnuniyet duyduk’

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#Malezya
Erdoğan ile Malezya Başbakanı’ndan video konferans... ‘KKTC kararınızdan memnuniyet duyduk’
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 07:00

Malezya Başbakanı İbrahim ile bir video konferans görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede İbrahim’in davetiyle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlara yer verildi: “Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Savunma sanayi alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Erdoğan, bu alanda Malezya’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti, Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti. FETÖ’nün Malezya’da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#Malezya

BAKMADAN GEÇME!