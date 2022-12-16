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Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

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#Enerji#Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi#Berat Albayrak
Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 15:48

Genişletilen kapasitesiyle Avrupa'nın en büyüğü olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Dev tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek. Sizler için dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıyla başlayan dev adımın hikâyesini derledik...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, genişletilen kapasitesiyle, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Tesisin 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe yükseltildi.

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DENİZ ÜSTÜNDE 2 PLATFORM KURULDU

Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ

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Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri doğal gaz depolama tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

BÜYÜK ENERJİ ATILIMLARINA BERAT ALBAYRAK İMZASI

Sizler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de yaptığı tarihi konuşmayla başlayan süreci derledik. Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada "Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

9 TEMMUZ 2017: KARADENİZ'E EĞİLMEYE DEVAM EDİYORUZ

“Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz.”

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28 TEMMUZ 2017: SONDAJ FAALİYETLERİNİ KENDİMİZ YAPACAĞIZ

“Envanterimizde oluşan bu iki geminin yanında son çeyrekte Türkiye’nin müzakereleri bitti, satın alma süreçlerinden sona geldi. İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle, artık sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak kendimiz yapacağız”

10 AĞUSTOS 2017: DAHA AKTİF OLACAĞIZ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız" diye konuştu.

1 EKİM 2017: "Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"

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14 ARALIK 2017: "Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız"

Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

"NETİCEYE ULAŞMAK ARTIK KAÇINILMAZ"

20 ŞUBAT 2019: Hazine ve Maliye Bakanı BERAT ALBAYRAK, "Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz" dedi.

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12 MAYIS 2019: "2020 YILLARIN TÜRKİYE'SİNDE SEVİNÇLİ VE MUTLU HABERLER DUYACAK"

Bakan Albayrak, "Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" açıklamasında bulundu.

21 AĞUSTOS 2020: TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." diye konuştu. Erdoğan, Akdeniz'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi.

Enerjide tarihi adımın hikâyesi: Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

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"3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK"

Erdoğan, Mayıs 2021'in son günlerinde yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP OLDU

Erdoğan, Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezerv miktarının 540 milyar metreküp olduğunu ifade etti.

19 MAYIS 2022: 4. SONDAJ GEMİSİ MERSİN'E ULAŞTI

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi.

GABAR'DA 150 MİLYON VARİLLİK PETROL KEŞFEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerdeki kabine toplantısının ardından petrol müjdesi verdi. Gabar Dağı'nda 150 milyon varil net petrol rezervinde saha keşfedildiğini açıklayan Erdoğan, "2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" dedi.

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#Enerji#Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi#Berat Albayrak

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