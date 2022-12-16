Bakan Dönmez: İstanbul'daki konutların 1 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu. Bakan Dönmez, kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü olduğunu belirtirken, "İstanbul'daki konutların 1 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek nitelikte" diyerek altını çizdi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün pek çok ilk ve enleri bünyesinde barındıran depolama tesisini tam kapasite devreye alıyoruz. Kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü, 4,6 milyar metreküp kapasiteye ulaşan tesisimiz yoğun kış günlerindeki gaz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayabilecek durumda. İstanbul'daki konutların 1 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek nitelikte. Karadan 3 km ileride kurulan platformlar sayesinde gerçekleştirdik. 75 milyon metreküpe kadar geri üretim kapasitesiyle milli doğal gaz şebekemize gaz basabilecek durumda. Silivri doğal gaz tesisimiz çevreye verdiği önemle de pek çok ilki hayata geçiriyor. Tesis tüm elektriğini 4,2 mw'lık rüzgar enerjisinden karşılanıyor.

Haberin Devamı

"YOL HARİTAMIZI EN KISA SÜREDE İLAN EDECEĞİZ"

Son 20 yılda doğal gaz sektörüne yaptığımız yatırımlarla üretimden teknolojiye kadar canlı ve sürekli gelişen doğal gaz değeri oluşturduk. 7 uluslararası doğal gaz hatına, 2 doğal gaz depolama tesisi ve enerji piyasasına sahibiz. Merkez ülke hedefini gerçeğe dönüştürecek tüm argümanlara sahibiz. Daha da geliştirilmesi için yoğun mesai yapıyoruz. Daha önce gaz ticareti yapmadığımız ülkelerle de yeni yatırımlar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin gücü ve büyüklüğüne yakışır ticaret merkezi kuracağız. Yol haritamızı en kısa sürede ilan edecek ve harekete geçeceğiz.