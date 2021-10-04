Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Üç ihtimal var...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Üç ihtimal var...#Ferdikadıoğlu
Rum Kesiminin provokasyonuna sert yanıt Gemiye müdahale edildiRum Kesimi'nin provokasyonuna sert yanıt! Gemiye müdahale edildi#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
İngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç Tecavüz ile suçladılarİngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç! Tecavüz ile suçladılar#İngiltere
Sahte siteyle büyük vurgun Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattıSahte siteyle büyük vurgun! Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattı#İstanbul
Bu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini keseceklerBu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini kesecekler! #Taliban
Bingölde şehit eşinden yürek burkan sözler:Bingöl'de şehit eşinden yürek burkan sözler:#Bingöl
Böylesi görülmedi... Parkta dolaşırken tesadüfen bulduBöylesi görülmedi... Parkta dolaşırken tesadüfen buldu#Elmas
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Tacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokunduTacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokundu#Emily Ratajkowski
Survivor eski yarışmacısı evlendiSurvivor eski yarışmacısı evlendi!#Melisa Emirbayer
HABERLERGündem Haberleri

Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi

#Eminönü İskelesi#Tarihi Eser#Ayasofya
Eminönü İskelesinde benzeri Ayasofyada olan kültür varlığı belirlendi

Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu kaydedildi. Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, "Haliç'in tam giriş ağzında ve motor iskelelerinin bulunduğu yerde bir mermer taş bulunuyor. Bu taş İstanbulluların pek dikkatini çekmese de taşın işçiliğine yakından baktığımızda ya Hristiyanlık ya da pagan dönemine ait olma olasılığı yüksek. Bu mermer işçiliği pagan tapınaklarında sunak için yapılıyor. Hristiyanlık döneminde ise vaftiz teknesi olarak inşa ediliyor. Bu mermer taş ile ilgili daha önce bir çalışma olmadığı için uzmanların burada bir arkeolojik çalışma yapıp bu taşın bir pagan tapınağı mı, yoksa Hristiyan vaftiz teknesi mi olduğunu aydınlatmaları gerek" dedi. 

Eminönü İskelesinde benzeri Ayasofyada olan kültür varlığı belirlendi

"AYASOFYA CAMİİ'DE BUNA BENZER BİR MERMER OBJE DAHA VAR"

Eracun, "İstanbul 330 yılında inşa edildiğinde kentin tamamı pagandı. Büyük Konstantin'in Hıristiyanlığı kabulü ile pagan tapınakları yıkılıp yerine Hristiyanlığı mabetleri inşa edildi. Dolayısıyla bu mermer objeler atılmadı. Bu objeler yeni yapılan inşaatlarda bir şekilde kullanıldı. Ayasofya Camii'nde buna benzer bir mermer obje daha var. Aynı zamanda Ayasofya Camii'nde bulunan mermer objenin üzerinde de bir yılan motifi vardır. Şu an yanında bulunduğumuz mermerse beyaz renkli bir mermer. Bu mermer muhtemelen Marmara Adası'ndan getirilmiş. Tarz olarak baktığımızda bu mermerin emsalleri pek yok. Ayasofya Camii'nde bulunan biraz daha küt yapılmış, bu mermer ise daha oval şekilde. Hatta altında bir parça daha olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Eminönü İskelesinde benzeri Ayasofyada olan kültür varlığı belirlendi

Haberin Devamı

"PAHA BİÇİLEMEZ"

Eracun, "Bu taştan çok var anlayışını aşmamız lazım. Bu obje geçmişi ile bize ışık tutacağı için önemli. Bu obje tarihi seven herkes için paha biçilmez olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ise Eminönü İskelesi'nde belirlenen kültür varlığı ile ilgili bilgi olmadığını kaydetti.

Eminönü İskelesinde benzeri Ayasofyada olan kültür varlığı belirlendi

Eminönü İskelesi'ne gezmeye gelen Şulenur Başay ise "Bu mermer taşı ilk kez sizinle fark ettim. Bu kadar değerli bir taşa yetkililer bir el atıp araştırması lazım" dedi.

İlgili Haberler:

MEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacakTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandıRum Kesimi'nin provokasyonuna sert yanıt! Gemiye müdahale edildi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eminönü İskelesi#Tarihi Eser#Ayasofya