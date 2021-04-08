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Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Emekli amirallere ek gözaltı talebi

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Emekli amirallere ek gözaltı talebi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler gelmişti. Emekli amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan ‘Montrö bildirisi’ ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet’teki işlemleri sürüyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.

SAVCILIKTAN TALEP

Emekli amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

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