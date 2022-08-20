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EGM'den maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama

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#EGM#Maaş Promosyonları#Banka
EGMden maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 11:21

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir. Maaş protokolü, il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlenmiştir." denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilatımıza yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan teşkilat mensuplarımızın maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Personelimizin, 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmış, promosyon ödemeleri 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır.

Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin "bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır" şartını sağlayan 3'ü kamu, biri özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL’lik teklifini daha sonra 300 TL’ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir.

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Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank’ın 300 TL’lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.

"ÖDEMELERİN TAMAMI PERSONELE DAĞITILIYOR"

Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL'lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır.

Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir.

Maaş protokolü, il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlenmiştir.

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#EGM#Maaş Promosyonları#Banka

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