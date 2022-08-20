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Bombayı Wall Street Journal patlattı! Putin ve Çin lideri Xi eylülde buluşacak iddiası! Adresini de verdiler

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#Putin#Xi Jinping#RUSYA
Bombayı Wall Street Journal patlattı Putin ve Çin lideri Xi eylülde buluşacak iddiası Adresini de verdiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 08:15

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken diplomatik çözüm önerileri ve görüşmeler de hız kazanıyor. Rusya’ya karşı NATO, ABD ve AB’den oluşan ‘Batı’ cephesi güçlenirken ‘Doğu’da Çin, Kuzey Kore ve İran başta olmak üzere Rusya’nın müttefiki ülkelerde de hareketlilik başladı. Tüm bu gelişmelerin ortasında ABD’nin en saygın gazetelerinden WSJ’nin ortaya attığı iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

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Rusya ve Çin, Soğuk Savaş yıllarından beri, iki kutuplu dünyada, ABD ve NATO’nun karşısında her zaman doğal müttefik ve ikili bir blok halinde hareket etti.

Çin, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili olarak kınayıcı açıklamalar yapmak zorunda kalsa bile aslında her zaman Rusya’nın yanında kalmayı sürdürüyor.

GÖRÜŞME EYLÜLDE, ADRES SEMERKANT

Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD medyasına yansıyan bir haber ise ortalığı iyice karıştıracağa benziyor. Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Xi Jinping'in eylül ayında buluşmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre Xi Jinping'in Eylül ayı ortasında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak bölgesel bir zirvede Vladimir Putin ile görüşebileceği bildirildi.

WSJ, göre, Çin cumhurbaşkanının 15 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) toplantısı için Semerkant'a gitmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Bombayı Wall Street Journal patlattı Putin ve Çin lideri Xi eylülde buluşacak iddiası Adresini de verdiler
Raporda, Xi'nin ofisinin şahsen katılabileceğinin sinyallerini verdiği ve Putin'in yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Türkiye liderleriyle de ikili görüşmeler yapılabileceği belirtildi. Ancak yetkililer, Çinli liderin planlarının değişebileceği ve sanal olarak katılmasının mümkün olabileceği konusunda uyardı. Xi, Ocak 2020'den beri Çin'den ayrılmadı.

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SANAL DA OLSA GÖRÜŞME OLACAK İDDİASI

Wall Street Journal, Rus ve Çinli liderlerin Özbek şehrinde görüşmelerde bulunabileceğini öne sürdü. Xi, görüşmelere sanal olarak katılsa da Putin ile baş başa görüşmesi ihtimali çok yüksek görülüyor.

Rus devlet haber ajansı Tass, haziran ayında Putin'in SCO zirvesine katılmayı planladığını bildirmişti.

Bombayı Wall Street Journal patlattı Putin ve Çin lideri Xi eylülde buluşacak iddiası Adresini de verdiler
KASIMDA, BALİ'DE TÜM LİDERLER BİR ARADA OLACAK!

Xi ve Putin'in Kasım ayında Bali'de yapılacak ve ABD başkanı Joe Biden'ın katılacağı G20 zirvesine de katılması bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de görüşmelere uzaktan katılacağını söylendi.

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Semerkant ve Bali zirveleri, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in Tayvan çevresindeki saldırgan askeri duruşu konusunda, son derece yüksek gerilimli bir zamanda kritik yüz yüze tartışmalar için bir fırsat sağlayacak.

Putin ve Xi, şubat ayında Pekin'de en son bir araya geldiklerinde ikili ilişkinin “sınırsız” olacağına söz vermişlerdi.

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