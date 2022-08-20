Rusya’dan nükleer çağrıya ret

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Aralarında Türkiye’nin de olduğu 42 ülkenin “silahtan arındırılmış bölge” çağrısı üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, böyle bir adımın santralı savunmasız bırakacağı yorumu geldi. Bakanlığın basın sözcülerinden Ivan Nechayev, santral etrafında silahtan arındırılmış bölge oluşturmayı düşünmediklerini kaydederek, “Böyle bir adım santralı daha da savunmasız hale getirecektir” dedi. Rusya, santralı Ukrayna saldırılarına karşı kalkan olarak kullanmakla suçlanıyor.

ASKERİ ARAÇLAR REAKTÖRE PARK ETTİ

Nitekim sosyal medyada yayılan ve Amerikan CNN’in lokasyonun doğruluğunu teyit ettiği bir videoya göre, Rus askeri kamyonları santraldaki tesisler içinde tutuluyor. Videoda, nükleer reaktöre sadece 130 metre mesafede park etmiş, üzerinde Rus işgalinin sembolü haline gelen beyaz “Z” harfi çizili en az 5 araç görülüyor. Santralın Ukraynalı işletmecisi de Rusların tesisteki iki farklı alanda toplam 20 askeri araç bulundurduğunu söyledi.

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PUTİN ‘TAMAM’ DEDİ

Dün akşam da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada görüşmede Zaporpojye santralındaki durumun da konuşulduğu belirtilirken, Rusya liderinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin santralda teftişte bulunmasını kabul ettiği bildirildi.

BM’DEN ‘ELEKTRİĞİ KESME’ UYARISI

Bu arada dün liman kenti Odessa’ya giden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’yı Zaporojye’den Ukrayna’ya verilen elektriği kesmemesi yönünde uyardı. “Zaporijye nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna’ya aittir” diyen Guterres, santralın askerlerden arındırılması çağrısı yaptı. Ukrayna tarafı Rus kuvvetlerinin tesisi Ukrayna elektrik şebekesinden ayırıp enerjiyi Rusya’ya yönlendirmeyi planladıklarını iddia etmişti.

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UKRAYNA YİNE KIRIM’I VURDU

İşgalin başından beri çatışmaların dışında kalan Kırım, son günlerde Ukrayna ordusunun hedefi haline geldi. 2014’te Rusların ilhak ettiği yarımadada önceki gece saatlerinde 4 büyük patlama yaşandı. Ukrayna tarafı “Ruslara, askeri üslerde sigara içmeyin demedik mi” diye esprili tweet’ler atarak saldırı düzenlediklerini ima etti.

Kırım’daki Rus yönetimi ise “Ukrayna tarafından gönderilen insansız hava araçları Belbek hava üssü yakınında imha edildi. Patlama sesi vurduğumuz SİHA araçlarına ait” açıklamasını yaptı. Ancak birkaç km uzaktan hava üssündeki patlamaları izleyen görgü tanıkları burada en az 4 şiddetli patlama duyduklarını ve gökyüzüne yükselen dumanların çok sayıda mühimmatın infilak ettiği izlenimi verdiğini aktardı. Belbek hava üssünde Rusya’ya ait 40 civarında savaş uçağının konuşlandığı biliniyor. Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik karşı saldırıları Kırım’la sınırlı kalmadı. Önceki akşam Rusya’nın Belgorod şehrinde bir mühimmat deposu infilak etti. Rus tarafı patlamanın nedenine ilişkin sessiz kalırken, Ukrayna ordusu giderek sıklaşan şekilde Rus mühimmat depolarını hedef alıyor.