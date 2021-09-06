MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons
GeriGündem Edirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Edirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne'de okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

81 ilde uzun bir aradan sonra okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni eğitim döneminin başladığı Edirne'de uyarılara rağmen okul önünden ayrılmayan veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" anonsu yapıldı.

Edirne'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 50 bin 948 öğrenci yüz yüze dersbaşı yaptı. Uzun bir aranın ardından kentte, eğitim ve öğretim heyecanın yaşandığı ilk günde, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlk ve Ortaokulu'na öğrenciler ile birlikte gelen veliler, tüm uyarılara rağmen mesafe kurallarını hiçe sayıp, okul önünde kalabalık oluşturdu.

Edirnede okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen okul önünden gitmeyen veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" uyarısı yapıldı.

: İlginizi Çekebilir

Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hürriyet’e konuştu: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hürriyet’e konuştu: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

Ellerini dezenfekte ederek okul bahçesine giriş yapan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.Edirnede okul önünde bekleyen velilere şaşırtan anons

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi