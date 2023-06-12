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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

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#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Dolandırıcılık
Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 16:50

Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayetleri üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ebru Şallı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

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AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş'un, Paris-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

ŞALLI: EŞİM İŞİNDEN DOLAYI İFADE VERİYOR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı, kendisinin gözaltında olmadığını belirttiği videosunda, "Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak, hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.

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