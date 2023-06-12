Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor?

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Magazin dünyasının rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.

Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ’dan geldiğini açıklamıştı.



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Şimdi yeni duyduğum bir iddia, Arzum Onan’ın söylediğiyle örtüşüyor. Duyduğuma göre Mehmet Aslantuğ, iş kadını Gözde Akpınar ’la yakınlaşmış. Akpınar, babasından devraldığı ve büyüttüğü Filli Boya’yı Japonlara satmasıyla ünlenmiş, sonrasında da dijital platform Gain’i kurmuştu. Burayı da güçlü bir marka haline getiren başarılı iş kadını, haziran başında Gain’i, Rams Türkiye Grubu’na satmıştı.Aldığım duyumlara göre Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar’dan etkilenmiş ve tanışıklık kısa sürede arkadaşlığa dönüşmüş. İkilinin arasındaki duygular, arkadaşlıktan öteye gider ve sevgili olurlar mı? Her ikisi de deniz, tekne, Göcek sevdalısı...Bakalım zaman ne gösterecek?

Ayna pozu

Esma Yeşim Gül, eski arkadaşı Pınar Deniz’le karşılaşınca ayna selfie’si yapmayı ihmal etmedi. “Yargı” dizisinden arkadaş olan iki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davette buluştu.



Hemen birlikte poz veren ikili, hasret giderdi. İkilinin fotoğrafları ise çok sayıda beğeni aldı.

Ramada Resort Kaz Dağları’nın ev sahipliğinde Ajans UMB’nin düzenlediği davete, sanat ve influencer dünyasından ünlü isimler katıldı.



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Organizasyonda Feride Hilal Akın, Çağla Şimşek, Utku Coşkun, Miray Akay, Bora Elkoca, Asena Keskinci, Onur Akbay, Sarp Bozkurt, Ruhi Sarı, Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Betül Çakmak, Ferit Ömeroğlu, Yasemin Döngel, Pınar Akın, Selen Özyurt, Esin Çepni gibi isimler yer aldı. Safari turu ile Kaz Dağları’nı keşfeden ünlüler, eğlenceli anlar yaşadı.Bodrum Loft, 1 Temmuz Cumartesi günü dünyaca ünlü Perrotin galerisinin “French Delights” sergisinin açılışına ev sahipliği yapacak. Tüm dünyada ses getiren sergiler açan Fransa merkezli galeri Perrotin, bu yaz Bodrum’daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak.Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, sanatseverlere Bodrum Loft’un modern mimarisi ve eşsiz ambiyansında hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, yaz sergisi “Summer Love VI” ile sanatseverle buluştu. Ekavart Gallery küratörlüğünde gerçekleşen yaz sergisinde Ali Emre Doğramacı, Ayşe Kırca, Saliha Yılmaz, Serdar Seven, Sibel Niksarlı ve Zeynep Sağır gibi çok sayıda sanatçının eseri yer alıyor.



Seçki, koleksiyonculuğa ilk adım atmak isteyen ya da var olan koleksiyonunu zenginleştirmek isteyen izleyici ile özgün tarzlarıyla dikkat çeken çağdaş sanatçıları bir araya getiriyor.Sergi, 5 Ağustos’a kadar Ekavart Gallery’de görülebilir.