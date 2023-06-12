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Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor?

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#Mehmet Aslantuğ#Arzum Onan#Gözde Akpınar
Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 08:05

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ’un Gözde Akpınar’la yakınlaştığını duydum.

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Magazin dünyasının rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.
Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ’dan geldiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Şimdi yeni duyduğum bir iddia, Arzum Onan’ın söylediğiyle örtüşüyor. Duyduğuma göre Mehmet Aslantuğ, iş kadını Gözde Akpınar’la yakınlaşmış. Akpınar, babasından devraldığı ve büyüttüğü Filli Boya’yı Japonlara satmasıyla ünlenmiş, sonrasında da dijital platform Gain’i kurmuştu. Burayı da güçlü bir marka haline getiren başarılı iş kadını, haziran başında Gain’i, Rams Türkiye Grubu’na satmıştı.
Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Aldığım duyumlara göre Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar’dan etkilenmiş ve tanışıklık kısa sürede arkadaşlığa dönüşmüş. İkilinin arasındaki duygular, arkadaşlıktan öteye gider ve sevgili olurlar mı? Her ikisi de deniz, tekne, Göcek sevdalısı...
Bakalım zaman ne gösterecek?

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Ayna pozu
Esma Yeşim Gül, eski arkadaşı Pınar Deniz’le karşılaşınca ayna selfie’si yapmayı ihmal etmedi. “Yargı” dizisinden arkadaş olan iki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davette buluştu.

Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Hemen birlikte poz veren ikili, hasret giderdi. İkilinin fotoğrafları ise çok sayıda beğeni aldı.

Kaz Dağları’nı keşfettiler

Ramada Resort Kaz Dağları’nın ev sahipliğinde Ajans UMB’nin düzenlediği davete, sanat ve influencer dünyasından ünlü isimler katıldı.

Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Organizasyonda Feride Hilal Akın, Çağla Şimşek, Utku Coşkun, Miray Akay, Bora Elkoca, Asena Keskinci, Onur Akbay, Sarp Bozkurt, Ruhi Sarı, Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Betül Çakmak, Ferit Ömeroğlu, Yasemin Döngel, Pınar Akın, Selen Özyurt, Esin Çepni gibi isimler yer aldı. Safari turu ile Kaz Dağları’nı keşfeden ünlüler, eğlenceli anlar yaşadı.

Fransız sanatçılar Bodrum’da
Bodrum Loft, 1 Temmuz Cumartesi günü dünyaca ünlü Perrotin galerisinin “French Delights” sergisinin açılışına ev sahipliği yapacak. Tüm dünyada ses getiren sergiler açan Fransa merkezli galeri Perrotin, bu yaz Bodrum’daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak.
Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, sanatseverlere Bodrum Loft’un modern mimarisi ve eşsiz ambiyansında hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Yaz sergisi

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EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, yaz sergisi “Summer Love VI” ile sanatseverle buluştu. Ekavart Gallery küratörlüğünde gerçekleşen yaz sergisinde Ali Emre Doğramacı, Ayşe Kırca, Saliha Yılmaz, Serdar Seven, Sibel Niksarlı ve Zeynep Sağır gibi çok sayıda sanatçının eseri yer alıyor.

Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor


Seçki, koleksiyonculuğa ilk adım atmak isteyen ya da var olan koleksiyonunu zenginleştirmek isteyen izleyici ile özgün tarzlarıyla dikkat çeken çağdaş sanatçıları bir araya getiriyor.
Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Ece Kurdoğlu-İnci Ertuğ

Sergi, 5 Ağustos’a kadar Ekavart Gallery’de görülebilir.

Geçtiğimiz ay boşanmıştı... Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor

Leyla Alaton

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#Mehmet Aslantuğ#Arzum Onan#Gözde Akpınar

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