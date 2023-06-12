Oyuncu Elçin Sangu'dan 101 bin liralık fotoğraf davası!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davada fotoğraflarının sosyal medyada ve farklı mecralarda hukuka aykırı şekilde reklam amaçlı kullanıldığını öne sürdü.

Sangu, maddi ve manevi zarara uğradığını ve kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

Oyuncunun avukatı Mesut Kılıç, “Davalı, bu ticari faaliyette müvekkilin adını kullanarak menfaat elde ettiği için davaya konu ürünlerden ne kadar gelir elde ettiğinin tespitini istiyoruz. Şimdilik bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere toplam 101 bin lira tazminatın davalı mağazadan tahsilini de istiyoruz” dedi.