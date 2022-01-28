E-posta attı, Kılıçdaroğlu kapısını çaldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine e-posta göndererek evine davet eden imam hatip öğrencisi Beray Naz’ın evine misafir oldu.

Kılıçdaroğlu, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım’la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” diyerek ziyaretine ilişkin videoyu da Twitter’dan paylaştı. Kılıçdaroğlu, ailenin evine “Selamün aleyküm” diyerek girdi. Beray Naz’ın babası, gözyaşlarına hâkim olamayarak, “Evime geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim” dedi. Beray Naz’ı yanına oturtan Kılıçdaroğlu, derslerinin nasıl olduğunu sordu.

Beray Naz’a en zorlandığı dersi soran Kılıçdaroğlu, “Matematik” yanıtını alınca, “Düzelteceksin değil mi?” dedi. Beray Naz’ın annesi de, “Şu an gerçekten rüyada gibiyim” deyince, Kılıçdaroğlu da, “Habersiz mi gelseydik acaba? Hiç haber vermeden, kapıyı böyle vurup” diyerek espri yaptı.

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Kılıçdaroğlu, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.