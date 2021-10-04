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Düğünde nişanlı çifte kâbusu yaşatan muhtar serbest!

#Osmaniye#Sumbas#Cennet Erdoğan
Düğünde nişanlı çifte kâbusu yaşatan muhtar serbest

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun (27) katıldıkları sokak düğününde tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan muhtar Emre Ozan Güvel (55) serbest bırakıldı. Polis, kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

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Olay, 2 Ekim'de bir sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş açmak istedi. Çevresindekiler Güvel'e engel olmaya çalıştı, çıkan tartışma sırasında yer düşen tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı.

Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı Muhtar gözaltında...

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Polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralılar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan nişanlı çiftin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından muhtar Emre Ozan Güvel, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Güvel, tabancasını ateşlemediğini öne sürdü. Güvel serbest kaldı. Polis ekipleri düğünde çekilen görüntüleri de incelemeye başladı. Ekipler, görüntülerden düğünde kullanılan silahları toplayıp Özdemircioğlu'nun bacağındaki kurşunla birlikte incelenmek üzere kriminale gönderecek.

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#Osmaniye#Sumbas#Cennet Erdoğan