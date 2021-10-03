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Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı! Muhtar gözaltında...

#Osmaniye#Sumbas#Cennet Erdoğan
Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı Muhtar gözaltında...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen muhtar Emre Ozan Güvel'in tartışma sırasında yere düşen tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Döğenli Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde meydana geldi. Düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. Bu sırada çevresindeki vatandaşlar da engel olmaya çalıştı.

Güvel'in tabancası tartışma sırasında yere düştü. Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı.

Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı Muhtar gözaltında...

Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.

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#Osmaniye#Sumbas#Cennet Erdoğan