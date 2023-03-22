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Diyarbakır’da olaylı Nevruz

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#HDP#Mithat Sancar#CHP
Diyarbakır’da olaylı Nevruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

Diyarbakır’da HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaşanan olaylarda 5 polis yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.

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Nevruz etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.

Diyarbakır’da olaylı Nevruz

Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında tel örgülere çıktı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda gerginlik sırasında atılan taşlar nedeniyle 5 polis yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.

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#HDP#Mithat Sancar#CHP

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