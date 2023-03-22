Diyarbakır’da olaylı Nevruz

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Nevruz etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.
Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında tel örgülere çıktı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda gerginlik sırasında atılan taşlar nedeniyle 5 polis yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.