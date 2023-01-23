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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İsveç adımı… Provokasyona karşı mahkemelere başvurulacak

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#İsveç#Diyanet İşleri#Hukuk
Diyanet İşleri Başkanlığından İsveç adımı… Provokasyona karşı mahkemelere başvurulacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 11:30

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonula ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş birçok ülkeye mektup gönderecek. İslam İş Birliği Teşkilatı Din İşleri yetkilileri de çarşamba günü toplanacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan İsveç’teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ı ile ilgili olarak bir dizi adım geliyor. Detayları CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş şu şekilde aktardı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş medya yöneticileri ile Ankara’da bir araya geldi. Gündem’de İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak atılacak adımları açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu provokasyonu tüm dünyaya duyuracak ve harekete geçecek. Ali Erbaş İsveç yetkililerini kınadı. Konuyla ilgili olarak Avrupa’daki çeşitli temsilciliklere mektup yazacaklarını bildirdi. Konu İslam İşbirliği Teşkilatı’na da taşınacak, çarşamba günü görüşülecek. Diyanet İşleri Başkanlığı dünyadaki farklı ülkelerde bu olayı mahkemeye taşıyacak.

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#İsveç#Diyanet İşleri#Hukuk

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