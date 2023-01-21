Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın sabah namazı kılmak ve Kur’an okumak için camilerdeyiz

Güncelleme Tarihi:

#Ali Erbaş#Sabah Namazı#Kur’An
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın sabah namazı kılmak ve Kur’an okumak için camilerdeyiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 19:06

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından "90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin" diyerek tüm vatandaşları yarın sabah namazında camilerde Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yarın ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu. Tüm Müslümanları camilere davet eden Erbaş, “90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin, Kur’an’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Yarın sabah namazında Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki programa katılacak olan Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kur’an dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin, Kur’an’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah.”

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsinizCumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsinizHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Bahçeliden İsveçe sert tepki: Barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimiSon dakika... Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Erbaş#Sabah Namazı#Kur’An

BAKMADAN GEÇME!

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

#Titanic
Türkiyenin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

Türkiye'nin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık