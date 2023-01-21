Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın sabah namazı kılmak ve Kur’an okumak için camilerdeyiz

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yarın ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu. Tüm Müslümanları camilere davet eden Erbaş, “90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin, Kur’an’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah" ifadelerini kullandı.



Yarın sabah namazında Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki programa katılacak olan Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kur’an dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin, Kur’an’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah.”