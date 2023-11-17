Dilan-Engin Polat çiftinin cezaevlerinin neden ayrıldığı ortaya çıktı... İşte savcılık kararına neden olan 'rahatsızlık'

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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Polat çifti bir kez daha ayrı düştü ve farklı cezaevlerine gönderildi. Dilan Polat ile Engin Polat'ın ayrı cezaevlerine yerleştirilmesinin nedeni ortaya çıktı.

Engin Polat ile Dilan Polat'ın aynı cezaevinde iken avukat görüşmelerinde haberleşme ortamı bulmaları onların farklı cezaevlerine yerleştirilmesine neden oldu.

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlamaları ile tutuklu yargılanan Polat çifti Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklu yargılanan Polat ailesi Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Ancak soruşturmayı yürüten savcı yeni bir karara imza atarak çifti farklı cezaevlerine gönderdi.

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Kanal D'nin haberine göre o kararın esas sebebinin avukat görüşmelerinden duyulan rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Avukatların görüş esnasında taraflar arasında gidip gelmesi her şeyi ortaya çıkardı ve ayrı cezaevlerine gönderilmesi kararı alındı. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat Kocaeli'ne Dilan Polat'ın kardeşi de Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi.

POLAT ÇİFTİNİN ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle:

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"Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen."

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BANU PARLAK'IN GÜZELLİK MERKEZİNİN KURŞUNLANMASI OLAYINDA TUTUKLANDILAR

Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı’na getirildi. Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat’ın tutuklanmasına karar verdi.

DİLAN POLAT UZUN SÜRE AĞLADI

Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat’ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan 12 şüpheli arasında yer alan Dilan Polat, emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini belirterek soyadı 'Polat' olan kişilerin eşinin akrabası olduğunu, soyadı 'Doğu' olan kişilerin ise kendi akrabası olduğunu ve diğer şüphelileri tanımadığını söyledi Dilan Polat ifadesinde "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum" dedi.

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"FATURA KESMEYİ BİLMEM"

İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

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"BİZ 6 FİRMADAN OLUŞAN BİR AİLE FİRMASIYIZ"

Engin Polat ise ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Polat soyadlı şüpheliler benim akrabamdır. Doğu soyadlı şüpheliler benim eşimin akrabalarıdır, Ahmet Gün bizim mali müşavirimizdir, ben Beyza ve Ceyda'yı tanımam. Gürsel Yılmaz benim dayım olur, Metin Yılmaz da benim dayım olur, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz'ın eşidir. Yeşim Altınkalemdalkıran yönettiğimiz polikliniğin firma sahibidir, kendisi doktordur. Zekai Tepe diye birini tanımıyorum. Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz. Biz bir aile firmasıyız. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş. Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalarda babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Diğer bir firmayı kardeşim Alper Kürşat, ikisini de babam Sezgin takip etmektedir" dedi.

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"ALDIĞIMIZ FATURALARDA SIKINTILI OLANLAR OLABİLİR. GEÇMİŞTE DE ÇIKMIŞTI"

Engin Polat ifadesinin devamında, "Birbirimiz ile fikir alışverişinde bulunuruz. İhtiyacımız olduğunda da borç alışverişinde de buluruz. Bu borçları elden verdiğimizde olur. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz. Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır. Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 yılı Aralık ayında Milda Gayrimenkulü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp çekebiliyoruz. İki firma arasında o anda ticaret olmadığı için nakit ihtiyacı olduğunda bu şekilde elden para alıp yatırıyoruz. Benim yasa dışı bahis ile bir ilgim yoktur. Ömrüm boyunca bahis bile oynamadım. Benim eski ikametgahım sistemde kayıtlıydı. Bu olaylar çıkınca tarafıma tebligat yapılmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine 10-15 gün önce adresimi taşımıştım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.