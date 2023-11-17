Polatlar farklı cezaevlerine dağıtıldı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 5 Kasım günü tutuklanan şüpheliler Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konulmuşlardı.

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BABA OĞUL BİR ARADA

Soruşturma kapsamında tutuklanan erkek şüphelilerden Engin Polat ile babası Sezgin Polat, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat ile avukat ve mali müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayi Tepe, Kocaeli Cezaevi’ne sevk edildi. Engin Polat’ın kuzeni Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz ile Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakil edildi. Önceki akşam ‘asayiş’ ve ‘güvenlik’ nedeniyle yapıldığı belirtilen nakillerle Ahmet Gün’ün dışındaki erkek tutuklular 11 gün sonra farklı cezaevlerine nakil edilmiş oldu.

Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu ve akrabaları Nilgül Yılmaz ve Ahmet Gün’le ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldı.

Öte yandan dün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi. Gün’ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

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İTİRAZLARINA İKİNCİ RET

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım’da Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Sulh Ceza Hâkimliği de tutukluluk itirazını değerlendirerek reddedilmesine karar vermişti. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, Asliye Ceza Mahkemesi de tutukluluğa yapılan itirazı reddetti.